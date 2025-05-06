В преддверии Дня Великой Победы подарки тем, кто сражался за свободу и мир. Ветеранам войны продолжают выплачивать единовременные пособия к 9 Мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплачивают по 5 000 рублей. По 2,5 тысячи рублей полагается тем, кто был награжден орденами и медалями за труд в тылу, а также тем, кто работал на объектах ПВО и возводил военные сооружения. Всего на единовременную матпомощь из бюджета предусмотрено почти 13 миллионов рублей, из них два миллиона на выплату пособий в столице.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

К празднику 9 Мая предусмотрены выплаты для ветеранов войны и лиц, пострадавших от последствий войны. В целом выплаты получат более 1 200 человек. Размер зависит от статуса ветерана. Мы планируем в ближайшие дни дойти до каждого ветерана и завершить выплаты.

Ветеранам в нашей стране всегда – особая забота, а в канун Великого праздника героям – главное внимание. Организованы поздравления на дому. Для тех участников войны, кто не сможет добраться к месту проведения Парада 9 мая лично, будет организовано сопровождение.