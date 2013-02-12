Новости Беларуси. От промышленной кооперации до сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе. Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович прибыл с визитом в Беларусь.

В Минске пройдут переговоры с главой белорусского правительства. Стороны обсудят комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Свой визит российский чиновник начал с посещения одного из предприятий в Гомеле, переговоры с Михаилом Мясниковичем запланированы на вторую половину дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.