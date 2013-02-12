Прямой эфир

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович прибыл с визитом в Беларусь

12 февраля 2013 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От промышленной кооперации до сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе. Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович  прибыл с визитом в Беларусь.

В Минске пройдут переговоры с главой белорусского правительства. Стороны обсудят комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Свой визит  российский чиновник начал с посещения одного из предприятий в Гомеле, переговоры с Михаилом Мясниковичем запланированы на вторую половину дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Ливия закрывает границы на несколько дней, авиарейсы отменены
12 февраля 2013 08:20

Ливия закрывает границы на несколько дней, авиарейсы отменены

Что общего у Индонезии и Беларуси? Интервью Посла Индонезии в России и Беларуси Джаухари Оратмангуна
10 февраля 2013 17:56

Что общего у Индонезии и Беларуси? Интервью Посла Индонезии в России и Беларуси Джаухари Оратмангуна

Министр образования Германии уходит в отставку из-за скандала с плагиатом
09 февраля 2013 16:29

Министр образования Германии уходит в отставку из-за скандала с плагиатом