Что общего у Индонезии и Беларуси? Интервью Посла Индонезии в России и Беларуси Джаухари Оратмангуна

В гостях программы «Неделя» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Российской Федерации и Республике Беларусь Джаухари Оратмангун.

Господин Джаухари, народ вашей страны хотел бы поздравить с Новым годом, поскольку сейчас у вас наступает Новый год по китайскому стилю. А вообще у вас четыре Новых года, четыре государственных праздника. Это так?

Джаухари Оратмангун:

Это действительно очень интересный вопрос. Я могу сказать, что каждый год 1 января мы празднуем традиционный Новый год, по западному календарю. Также мы празднуем китайский Новый год, который у нас называется «имлек». Помимо этого мы празднуем мусульманский Новый год, в виду того, что мусульман в Индонезии больше 90%.

Допустим, у нас Новый год – это всенародно любимый праздник, самый шумный праздник, это самая бессонная ночь, все не спят до утра, обязательно щедрое застолье, обязательно новогодняя елка. А у вас какие традиции? У вас невероятно богатая растительность, но вот елки у вас, по-моему, не растут. А какие у вас традиции на Новый год? Что вы украшаете? Какое дерево? И что вы на стол ставите?

Джаухари Оратмангун:

Что касается дерева. В Индонезии произрастает дерево, которое называется «чемара», и на Рождество мы его украшаем так же, как и вашу елку. Что касается еды, то обычно в праздник Нового года употребляется еда традиционная: маленькие специальные пирожные, сделанные из клейкого риса, много мяса, много рыбы. Также, разумеется, рис, куда же без него. У нас он называется «насигори» (жареный рис). В меню обязательно присутствует «гадо-гадо», что является неким миксом из овощей, дополненным ореховым соусом.

Вот еще одна новогодняя традиция: в нашей стране за несколько секунд до Нового года в уходящем году президент обращается по телевидению к народу с новогодним обращением. А ваш президент использует такую практику с народом за несколько секунд до Нового года? Ведь у вас четыре Нового года. Ваш президент четырежды обращается?

Джаухари Оратмангун:

На самом деле конкретно такой традиции нет, но индонезийский президент все же поздравляет граждан своей страны. Он произносит речь, в которой перечисляются достижения этого года и перспективы, которые есть у Индонезии в грядущем году.

Но ваш президент, кроме того, что интересная личность, он еще невероятно музыкальный человек. Я знаю, что совсем недавно он выпустил третий альбом собственных песен.

Джаухари Оратмангун:

Я могу заметить, что президент Индонезии – это очень творческий человек. Он очень любит сочинять музыку, он играет на многих музыкальных инструментах, а также поет. И, как это ни парадоксально, мой младший брат помогал в продюсировании первого альбома президента, в виду чего к творчеству президента у меня особые нежные чувства.

Наш президент, Александр Лукашенко, невероятно спортивный человек. Он играет в хоккей. А ваш президент спортивный человек?

Джаухари Оратмангун:

Помимо того, что наш президент очень любит музыку, он еще и весьма неплохой спортсмен, он прекрасно играет в волейбол (его рост позволяет ему это делать совершенно невероятно).

Помимо этого он, разумеется, очень любит читать. У него в доме невероятно обширная библиотека.

Кстати, говоря о спорте, я хотел бы поздравить вас с победой в теннисе, с тем, что первая ракетка мира из Беларуси.

Спасибо большое. Вы следите за теннисом?

Джаухари Оратмангун:

Я игрок в теннис, я, разумеется, люблю посмотреть.

Ваш самый главный вид спорта, или, во всяком случае, один из самых успешных видов спорта в Индонезии, – это бадминтон.

Джаухари Оратмангун:

Бадминтон, бесспорно, популярен. У нас очень много хороших спортсменов в этом виде спорта. Но что касается популярности, пожалуй, любителей футбола в Индонезии все-таки намного больше. Таким образом, мы действительно весьма неплохо играем в бадминтон.

Александр Лукашенко недавно на пресс-конференции для белорусских и зарубежных СМИ заявил, что намерен в ближайшее время посетить вашу страну с официальным визитом. Это действительно так. И что в Индонезии ждут от этого визита?

Джаухари Оратмангун:

Я считаю, что за 20 установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Индонезией мы достигли большого взаимопонимания в сфере политики. Но, тем не менее, потенциал сейчас в экономическом сотрудничестве. Я считаю, что главные темы, на которые будут беседовать президенты, – это экономическое сотрудничество, повышение уровня торговли между двумя странами, а также взаимное инвестирование.

Я думаю, что если будет политическая воля двух президентов, то это огромное расстояние между нашими странами уже не имеет никакого значения. И тому очень много примеров в мировых экономических отношениях. Взять хотя бы отношения Беларуси и Венесуэлы, которая тоже очень далеко от нас находится.

Джаухари Оратмангун:

Я совершенно согласен с Вами. В современном мире расстояния больше не измеряются в часах, на мой взгляд. Они измеряются скорее в мегабайтах. И можно сказать, что я нахожусь в одном клике от кого-либо из моих друзей, если хочу переговорить с ними по скайпу.

Таким образом, визит господина президента, государственных чиновников, бизнесменов, молодежи, которая ездит в Индонезию, чтобы отдохнуть, а также журналистов, которые освещают события, которые происходят в Индонезии, делают расстояния между странами все меньше и меньше.

По поводу отдыха, коль Вы заговорили. Конечно же, Беларусь не может состязаться с вами по богатству природы, которую можно посмотреть, и по тому туристическому потенциалу. Но на самом деле, если подумать, очень много параллелей можно провести. У вас 200 тысяч островов, а у нас – 10 тысяч озер, которые наверняка были бы интересны жителям вашей страны. Я думаю, что и индонезийские туристы с удовольствием отдохнули бы в Беларуси.

Джаухари Оратмангун:

Пожалуй, я соглашусь с Вами. И в первую очередь скажу о том, что в последнее время туристов из Индонезии в Беларуси все больше и больше. Также могу заметить, что Ассоциация молодых предпринимателей Республики Индонезия в ближайшее время планирует посетить Беларусь с достаточно серьезным визитом.

И да, я считаю, что Страна тысячи островов и тысячи озер может совершенно замечательно в этом плане взаимодействовать.

Вы фактически придумали слоган наших взаимоотношений.

Джаухари Оратмангун:

Пожалуй. Но это Ваша заслуга, что Вы подвели меня, так сказать, к этой замечательной идее. Вы прекрасный репортер.

Возвращаясь к предстоящему визиту ваших молодых бизнесменов. Я так полагаю, что они приедут посмотреть не только наши озера. Наверняка у них есть прагматичный, экономический интерес.

Я знаю, что ваша страна – в числе мировых лидеров по размещению за рубежом инвестиций. Инвестиционный интерес к Беларуси у вас есть? В чем он может проявляться? Куда вы готовы, в какие конкретные сферы, если это возможно сказать, вложить ваши деньги?

Джаухари Оратмангун:

Я считаю, что сотрудничество во многих сферах между нашими странами возможно.

Во время моего визита я увидел, что те сферы, которые интересуют Индонезию, – это, пожалуй, высокие технологии, которые есть в Беларуси, также автопром, включая тракторы и громадные самосвалы. Помимо этого также меня очень заинтересовала возможность развития сотрудничества в сфере оптических технологий.

Каждый раз, когда я приезжаю в Минск, я вижу как невероятно бурно развивается гостиничный бизнес.

Что касается сотрудничества наших стран в общем и целом, я могу сказать, что наша страна, в которой 240 млн жителей, и средний класс с ежегодным доходом в 15-20 тысяч долларов, – это еще не предел. Дело в том, что в 2015 году АСЕАН превращается в одно большое сообщество. Так сказать, торговый союз. Таким образом, когда Беларусь будет торговать с Индонезией, она будет торговать не только с Индонезией, с 240 млн населения, но, в общем и целом, с 460 млн населения АСЕАНа. И это невероятный шанс, который стоит использовать.

А Индонезия, торгуя с Беларусью, будет торговать не только с нашей страной, но и с огромным рынком Евразийского союза, который мы сейчас тоже создаем. С Россией, Казахстаном, даже некоторые другие страны желают к нему присоединиться. То есть, по сути, это два таких мощных центра силы.

Джаухари Оратмангун:

Именно это я имел в виду, когда говорил, что наше взаимодействие может достичь еще больших высот. Ваш торговый союз, включающий в себя Россию, Беларусь и Казахстан, и АСЕАН, состоящий из 10 стран, которые в 2015 году станут единым сообществом, смогут сделать так, что Индонезия станет вратами для Беларуси, для всех стран АСЕАН. Также наоборот.

Я аплодирую политическому решению господина Лукашенко об основании посольства Беларуси в Джакарте, которое также занимается делами стран АСЕАН.

Теперь мы ждем ответный шаг от вас, когда наконец в Минске откроется индонезийское посольство, и белорусским гражданам, которые желают отдохнуть на невероятно красивой вашей природе, на ваших островах, не нужно будет ездить в Москву за визами.

Джаухари Оратмангун:

Хочу заметить, что мы сейчас обсуждаем этот вопрос в Джакарте. К сожалению, процедура достаточно долгая. Необходимо положительное решение Парламента и многих других государственных структур. Но сейчас, по крайней мере в одном мы уверены, мы хотим начать с того, что в Минске будет почетный консул Республики Индонезия.

Минск на этой неделе Вас встречает практически индонезийской погодой. У вас в это время года идут дожди. У нас тоже так случилось, что не классическая зима случилась, а практически проливной дождь. А Вам удалось в эту зиму в свободное от работы время, политических дел, в снежки поиграть? Это наша национальная славянская игра.

Джаухари Оратмангун:

Да, в эту зиму я успел поиграть в снежки. Я на самом деле, как это ни парадоксально, очень люблю снег. И буквально вчера мы с большим удовольствием прогулялись по улицам Минск, где снег все-таки лежит, несмотря на дождь.

Также хотел заметить, что в Минске я был уже три раза. Это третий. Был поздней весной, осенью и зимой. Минск прекрасен в любое время года.

А мне остается пригласить Вас к нам в Минск, в Беларусь, на белорусский Новый год, с большими народными гуляниями, с шумным застольем, со всеми наши белорусскими традициями. Тогда, надеюсь, Страна тысячи островов и Страна тысячи озер станут еще ближе.

Джаухари Оратмангун:

Я с большой радостью принимаю Ваше приглашение. И вообще Минск как такой меня невероятно прельщает. В частности, своими культурными местами. Я очень люблю местный театр, цирк. Мне очень нравится местная музыка.