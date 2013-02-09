Министр образования Германии уходит в отставку из-за скандала с плагиатом

Новости Германии. Диссертация министра образования Германии Аннете Шаван, которую она защитила более 30 лет назад, признана недействительной, а ученая степень министра аннулирована. Проведенная проверка её научной работы показала, что использование плагиата имело место. О том, что Аннете Шаван уходит в отставку, сообщила на специальном брифинге в субботу федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Заявление декана философского факультета Университета Генриха Гейне в Дюссельдорфе:

Совет факультета 12 голосами «за» при двух голосах «против» и одном воздержавшемся в ходе тайного голосования решил признать недействительной диссертацию министра и лишить А.Шаван ученой степени.

Судя по всему, теперь уже экс-министр образования не глубоко вникала в содержание работы с говорящим названием «Личность и совесть». В свою очередь Шаван вновь заявила, что отрицает обвинения в некорректном цитировании и не признает решение о лишении её ученого звания. Она также заявила, что в ближайшее время подаст в административный суд Дюссельдорфа иск об отмене этого решения.

Аннете Шаван, экс-министр образования ФРГ:

Когда министр науки судится с университетом, это создает дополнительную нагрузку – для службы, для министерства, для правительства, а также для «Христианско-демократического союза». И как раз этого я бы хотела избежать. Служба не должна пострадать.

Шаван – одна из ближайших политических союзниц канцлера Германии Ангелы Меркель. Выходит, что скандал с участием Аннете ставит Христианско-демократический союз в неловкое положение перед предстоящими федеральными выборами.

В истории Германии это не первый инцидент подобного рода. Ранее выявление плагиата в научной работе положило конец политической карьере министра обороны Германии Карла-Теодора цу Гуттенберга. Как выяснилось, в его диссертации о конституционных процессах в США и ЕС были дословно скопированы значительные фрагменты из других работ.