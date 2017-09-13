Замдиректора белорусско-индийского фармацековтичесго предприятия: Мы выбрали Беларусь, потому что она географически близка к СНГ и Европе

Новости Беларуси. Договорённости в сфере образования, научно-технического сотрудничества, меморандум в нефтехимии и протокол в сельском хозяйстве. Нынешний, уже третий по счету визит Президента Беларуси в Индию получился насыщенным и очень продуктивным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого Александр Лукашенко бывал в этой стране в 1997 и 2007 годах. За 10 лет она очень изменилась. Неудивительно, что теперь – абсолютно новая страница в истории отношений. Ставку намерены делать на инвестиции. И здесь у Беларуси особый подход. Создать готовы научно-технологический индустриальный парк. В котором у Индии свой интерес. Наша страна словно связующее звено между Евросоюзом и ЕАЭС. А значит сюда будет открыт путь и товарам, и услугам.

Юрий Шевцов, политический аналитик:

Мы сформировали философию отношений, наметили основные стратегические направления развития взаимоотношений, а теперь пора переходить к практическому наполнению. У нас утверждён контракт по поставкам калия на 5 лет, и там будут поставляться большие объёмы, чем раньше было. Какие-то ткани могут наши туда пойти, прежде всего лён, но может быть и шерстяные ткани. Это тоже звучит несколько сенсационно, потому что тот регион сам по себе является экспортёром тканей, но льна у нас нет. Возможно, у нас будет наращиваться взаимодействие по фармацевтике.

Точки взаимного интереса во время визита удалось обсудить не только на высшем уровне. Пакет контрактов пополнили договорённости с бизнес-форума. Деловые круги подготовили почву: десяток соглашений на десятки миллионов долларов. Промышленное производство, медицина, туризм, поставки техники. А ещё фармацевтика. В этой сфере диалог налажен не один год. Совместное производство вот-вот появится в Скиделе. Выпускать здесь будут препараты для лечения ВИЧ, туберкулеза, рака и других заболеваний. Всего около 50 наименований лекарств. Сумма инвестиций – около трёх миллионов долларов.

Кумар Маноранджан, заместитель директора совместного белорусско-индийского фармацевтического предприятия:

По договору мы должны запустить его 31 декабря 2018 года. Строительных работ 70-80 % выполнено, ждём оборудование. И установка и первый выпуск планируем некоммерческий в марте-апреле. Мы выбрали Беларусь, потому что она географически близка к СНГ и Европе. Это очень важно.