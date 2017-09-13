Замдиректора белорусско-индийского фармацековтичесго предприятия: Мы выбрали Беларусь, потому что она географически близка к СНГ и Европе
Новости Беларуси. Договорённости в сфере образования, научно-технического сотрудничества, меморандум в нефтехимии и протокол в сельском хозяйстве. Нынешний, уже третий по счету визит Президента Беларуси в Индию получился насыщенным и очень продуктивным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого Александр Лукашенко бывал в этой стране в 1997 и 2007 годах. За 10 лет она очень изменилась. Неудивительно, что теперь – абсолютно новая страница в истории отношений. Ставку намерены делать на инвестиции. И здесь у Беларуси особый подход.
Создать готовы научно-технологический индустриальный парк. В котором у Индии свой интерес. Наша страна словно связующее звено между Евросоюзом и ЕАЭС. А значит сюда будет открыт путь и товарам, и услугам.
Юрий Шевцов, политический аналитик:
Мы сформировали философию отношений, наметили основные стратегические направления развития взаимоотношений, а теперь пора переходить к практическому наполнению. У нас утверждён контракт по поставкам калия на 5 лет, и там будут поставляться большие объёмы, чем раньше было. Какие-то ткани могут наши туда пойти, прежде всего лён, но может быть и шерстяные ткани. Это тоже звучит несколько сенсационно, потому что тот регион сам по себе является экспортёром тканей, но льна у нас нет. Возможно, у нас будет наращиваться взаимодействие по фармацевтике.
Точки взаимного интереса во время визита удалось обсудить не только на высшем уровне. Пакет контрактов пополнили договорённости с бизнес-форума. Деловые круги подготовили почву: десяток соглашений на десятки миллионов долларов. Промышленное производство, медицина, туризм, поставки техники. А ещё фармацевтика. В этой сфере диалог налажен не один год. Совместное производство вот-вот появится в Скиделе. Выпускать здесь будут препараты для лечения ВИЧ, туберкулеза, рака и других заболеваний. Всего около 50 наименований лекарств. Сумма инвестиций – около трёх миллионов долларов.
Кумар Маноранджан, заместитель директора совместного белорусско-индийского фармацевтического предприятия:
По договору мы должны запустить его 31 декабря 2018 года. Строительных работ 70-80 % выполнено, ждём оборудование. И установка и первый выпуск планируем некоммерческий в марте-апреле. Мы выбрали Беларусь, потому что она географически близка к СНГ и Европе. Это очень важно.
Беларусь заинтересована, чтобы Индия стала мощным полюсом планеты. Это на переговорах Александр Лукашенко подчёркивал не раз. Уже сейчас третья экономика мира, «экономическое чудо Азии», как часто называют Индию, продаёт свои технологии и товары. А по росту ВВП страна уже несколько лет среди лидеров. В хорошем смысле, «справляться» нужно и с быстрорастущим населением. Сейчас – миллиард 300 миллионов человек. И здесь готовы помочь партнёры. К примеру, от Беларуси – предложения в сфере образования, промышленном производстве. Совместно собирать намерены комбайны и тракторы. Вернулся на индийский рынок и наш БелАЗ.