Визит Президента Беларуси в Индию: итоги переговоров 12 сентября

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Индии переживают второе дыхание. Невероятно насыщенным оказался второй день официального визита Александра Лукашенко в эту страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 сентября в Нью-Дели Президент Беларуси провел целую серию встреч, одни переговоры сменялись другими. Обе стороны подтвердили желание сотрудничать в самых разных сферах. Сегодня Индия стремится стать одной из ведущих экономик мира. И отношения с Беларусью – страной в самом центре Европы – часть этой глобальной стратегии.