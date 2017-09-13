Начались тренировки, стрельбы и полевые выходы: старт белорусско-российского учения «Запад-2017» будет дан завтра

Новости Беларуси. Позиции – заняты, к бою – готовы. Стратегическое совместное белорусско-российское учение «Запад-2017» в любой момент готово перейти к активной фазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня оборону заняли брестские десантники. Отдельный батальон и командование тридцать восьмой десантно-штурмовой бригады впервые осваивают витебский полигон. Налажен быт, работает кухня, развёрнут передвижной информационный центр. Начались тренировки, стрельбы и полевые выходы. Ведь когда нападёт условный противник – неизвестно.

Позиции голубых беретов полностью в зелёнке. Такой вот профессиональный сленг. Под папоротник и ветки закамуфлировали даже зенитки. Но если ЗРК профессионалы могут заметить, то дозорных – даже в оптический прицел – не разглядишь.

Можно сказать снайперы срослись с местностью. Разведчики в засаде могут провести до нескольких суток. А самый меткий из выносливых – Иван Давидовский – он лучший снайпер брестской 38-ки.

Иван Давидовский, разведчик-снайпер:

Страха нет, потому что у нас все отработано. Год за плечами службы, всё это уже как как русский язык прочитать.

Война – войной, а кино по расписанию. На полигон брестские десантники захватили с собой передвижной информационный центр. Это своеобразное интернет-кафе, типография и кинотеатр на одном шасси. Даже на учении воинам положен – отдых и свободное время.

Но это если выйдет. Крылатая гвардия, как не крути – самые боеспособные войска И их подготовку в любой момент на прочность могут проверить условные диверсанты. Поэтому даже комбриг в полной боевой экипировке.

Дмитрий Соболь, командир 38 отдельной десантно-штурмовой бригады:

Разведчики все подходы знают, все просматривают, местоположение, конечно, знают, поэтому мы им противостоим. У нас есть организованная система охраны и обороны.

Батальон брестских десантников можно сказать уже пристрелялся к витебскому полигону. Полевой лагерь – разбит. Условия спартанские, но десанту не привыкать. Начались стрельбы, тренировки, полевые выходы. В целом учение «Запад-2017» – оборонительные, у десантного батальона – упор на охрану расположения.

Евгений Пустовой, СТВ:

Брестские десантники на витебском полигоне впервые. Можно сказать, целый отдельный батальон проводит разведку боя. Наши разведчики чувствуют себя здесь как дома, официальную берлогу вырыли, сидят высоко, а видят далеко.