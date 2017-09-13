14 сентября учение «Запад-2017» будет проходить под Борисовом: военные просят граждан с пониманием отнестись к тренировкам

Новости Беларуси. Стратегическое учение «Запад-2017» – на территории Минской области. Так, накануне вертолеты российского контингента приземлились на аэродроме «Мачулищи» в Пристоличье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учение «Запад» проводится раз в два года. Об этом договорились Президенты Беларуси и России в 2009 году. Цель маневров – проверка возможностей двух стран в обеспечении обороны Союзного государства и готовности противостоять вероятной агрессии. В прошлый раз «Запад» проводился на полигонах Российской Федерации, в настоящее время – основные «тренировки» – в Беларуси.

Андрей Лукьянович, командир в/ч 06752:

С сегодняшнего дня начинают прибывать экипажи. Личный состав, авиационная техника Вооружённых сил Российской Федерации для совместного участия в совместных учениях «Запад-2017».