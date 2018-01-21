Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств

Новости Беларуси. У спортменов и дипломатов методы работы разные, но цель одна – отстаивать интересы своего государства в мире. На неделе послы 12 стран попросили Президента Беларуси верить всему, что они будут говорить в ближайшие годы. В этом есть смысл традиционной и отточенной до мелочей церемонии вручения верительных грамот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Посол Кубы в Беларуси точно знает не только рецепт любимого напитка. Не задумываясь, называет ингредиенты крепкого белорусско-кубинского коктейля дружбы.

Основа – прочные политические связи, смиксованные с экономическими интересами и щедро приправленный новыми проектами.

В общем, остается послевкусие внушительных перспектив.

Хуан Вальдес Фигероа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республики Беларусь:

Для нас очень важно изучать потенциал развития в Беларуси. Мы считаем, что очень интересно, как Беларусь строит свою экономику, социальные отношения. Мы не скрываем, что для Кубы очень важно изучить этот опыт.

Господин посол с семьей в Беларусь приехал всего месяц назад, но для того, чтобы рассмотреть те самые перспективы много времени не понадобилось.

Сегодня фокус Острова Свободы наведен на наши парки высоких технологий. Белорусский интерес, помимо традиционного экспорта, фармацевтика и биотехнологии.

Для нас Куба – надёжный плацдарм в Латинской Америке. Дипломаты уверены – 2018 год в отношении двух стран и вовсе станет поворотным. В 2018-ом Александр Лукашенко намерен посетить островное государство.

Вместе с послом Кубы на первую аудиенцию у белорусского лидера собрались дипломаты еще 11 государств.

Настоящий парад даже не стран – континентов. С представителями так называемой «дальней дуги» – Колумбии, Камбоджи, Египта, Нигерии, Малайзии – задать темп для новой математической прогрессии взаимоотношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика. В 2017 году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике. Приняты важнейшие решения, призванные стимулировать деловую инициативу и активность инвесторов. Всемирно поощряется предпринимательство и инновационная деятельность. Сформулированы понятные правила для бизнеса.

Традиционно визиты на высшем государственном уровне отношения подстегивают и выводят на новые позиции. Так, например, было с Грузией. В 2015-ом Александр Лукашенко побывал в этой стране, в результате товарооборот вырос в два с половиной раза.

Сегодня таких темпов роста, как с Сакартвело, именно так свою родину называют местные жители, нет ни с одной страной, в даже на площадке ЕАЭС.

При том, что это только начало. Александр Лукашенко в ближайшее время посетит Тбилиси.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республики Беларусь:

В Грузии его ждут. Ждёт не только правительство, президент, ждёт и народ. Люди очень хорошо относятся к вашей стране, к вашему Президенту. Я думаю, этот визит будет очень успешным.

Валерий Кварацхелия в Минске всего несколько недель. Смеется, отсутствие холодов в Беларуси – его рук дело. С солнечной родины посол привез тепло и уверенность, в том, что также сложатся и его личные отношения с нашей страной.

В первые же дни работы Валерий Варламович составил подробный план действий. Дел, говорит, невпроворот, успеть бы за срок дипломатической миссии уложиться.

Валерий Кварацхелия:

Я хочу побывать на всех больших предприятиях, которые работают у вас. Хочу своими глазами увидеть. Я это называю инвентаризацией страны. Хочу поездить по областям, посмотреть, что там есть интересного для моей страны. И что будет интересно этим регионам о моей стране. Потом сделаем рабочую карту, будем по этой карте дальше двигаться.

С бывшими «братскими» советскими республиками у Беларуси сохранилась связь особая. После официальной церемонии у послов традиционно короткая аудиенция с Президентом. С послом Таджикистана успели обсудить недавние договорённости.

Александр Лукашенко:

Мы должны провести масштабную сильнейшую выставку с приглашением соседних государств у вас в Таджикистане. Эту просьбу мы полностью готовы выполнить. Мы должны очень сильно это сделать.

Ермухамет Ертысбаев себя называет «некадровым» дипломатом. Советник Назарбаева в прошломпр, представитель Казахстана в Грузии, сегодня он возглавил диппредставительство в Беларуси. На церемонии, признается посол, переволновался – отсюда и дипломатическая заминка, которая еще раз подчеркнула – даже в сложных ситуациях государства могут друг на друга положиться.

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь: Когда я подошёл к Александру Григорьевичу вместо того, чтобы вручить верительные грамоты, я их взял в левую руку и правой рукой поздоровался. Ваш Президент очень деликатно у меня взял эти верительные грамоты и передал сотруднице.

Начало работы в Беларуси Ермухамет Кабидинович называет большой удачей. Шутка ли, сразу взяться за организацию визита на высшем уровне. Нурсултан Назарбаев в Минске гостил в конце ноября. Тогда же Президенты подписали глобальный документ о сотрудничестве до 2026 года. На полные мощности планируют использовать преимущества Евразийского союза. Интересны логистические возможности транспортных коридоров, цифровая трансформация экономики. На бумаге все гладко, а вот в реальности – на скоростной и безграничной трассе союзной интеграции не без ухабов.

Ермухамет Ертысбаев:

Александр Григорьевич Лукашенко 29 ноября поставил задачу – вернуться к отметке 1 миллиард долларов товарооборота между Казахстаном и Беларусью. А это реально в том случае, если мы уберём все искусственные преграды, которые существуют между простыми гражданами.

Если с Казахстаном список интересов давно сформирован, то вот Исландия до не давнего времени была terra incognita. Ледяная страна славится рыбным промыслом.

Поставки даров моря налажены в нашу страну. Перспективное сотрудничество с холодной точкой на карте мира интенсивно подогревают реальные возможности.

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республики Беларусь:

Хотела обратить внимание на такие направления, как наука и технологии. Знаю, что у вас много стартапов, и надеюсь, что мне удастся оказать содействие в развитии этой многообещающей сферы.

А вот посланник официального Загреба сожалеет о том, что с Беларусью отношения пробуксовывали, впредь собираются поднажать, ведь запас позволяет.

Мальта надеется на сотрудничество в сфере информационных технологий. А вот посол Нигерии, что называется, с корабля на бал.

Стив Дэвис Угба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Нигерия в Республике Беларусь:

Я очень хочу пригласить Беларусь – создать производство тракторов в Нигерии. Чем раньше, тем лучше. Очень большой спрос. Нам действительно это нужно.

Александр Лукашенко:

Мы ищем те государства, с которыми мы хотим сотрудничать, можем сотрудничать, и государства, которые в нас нуждаются технологически. В ближайшее время мы вам дадим ответ по поводу совместного предприятия в Нигерии. Если это надо, и мы с вами возьмёмся, два государства за это, мы очень быстро реализуем этот проект.