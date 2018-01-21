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Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств

21 января 2018 16:47
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Новости Беларуси. У спортменов и дипломатов методы работы разные, но цель одна – отстаивать интересы своего государства в мире. На неделе послы 12 стран попросили Президента Беларуси верить всему, что они будут говорить в ближайшие годы. В этом есть смысл традиционной и отточенной до мелочей церемонии вручения верительных грамот, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Посол Кубы в Беларуси точно знает не только рецепт любимого напитка. Не задумываясь, называет ингредиенты крепкого белорусско-кубинского коктейля дружбы.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-1

Основа – прочные политические связи, смиксованные с экономическими интересами и щедро приправленный новыми проектами.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-3

В общем, остается послевкусие внушительных перспектив.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-5

Хуан Вальдес Фигероа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республики Беларусь:
Для нас очень важно изучать потенциал развития в Беларуси. Мы считаем, что очень интересно, как Беларусь строит свою экономику, социальные отношения. Мы не скрываем, что для Кубы очень важно изучить этот опыт.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-7

Господин посол с семьей в Беларусь приехал всего месяц назад, но для того, чтобы рассмотреть те самые перспективы много времени не понадобилось.     

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-9

Сегодня  фокус Острова Свободы наведен на наши парки высоких технологий. Белорусский интерес, помимо традиционного экспорта, фармацевтика и биотехнологии.   

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-11

Для нас Куба – надёжный плацдарм в Латинской Америке. Дипломаты уверены – 2018 год в отношении двух стран и вовсе станет поворотным. В 2018-ом Александр Лукашенко намерен посетить островное государство.    

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-13

Вместе с послом Кубы на первую аудиенцию у белорусского лидера собрались дипломаты еще 11 государств.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-15

Настоящий парад даже не стран – континентов. С представителями так называемой «дальней дуги» – Колумбии, Камбоджи, Египта, Нигерии, Малайзии – задать темп для новой математической прогрессии взаимоотношений.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-17

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика. В 2017 году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике. Приняты важнейшие решения, призванные стимулировать деловую инициативу и активность инвесторов. Всемирно поощряется предпринимательство и инновационная деятельность. Сформулированы понятные правила для бизнеса.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-19

Традиционно визиты на высшем государственном уровне отношения подстегивают и выводят на новые позиции. Так, например, было с Грузией. В 2015-ом Александр Лукашенко побывал в этой стране, в результате товарооборот вырос в два с половиной раза.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-21

Сегодня таких темпов роста, как с Сакартвело, именно так свою родину называют местные жители, нет ни с одной страной, в даже на площадке ЕАЭС.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-23

При том, что это только начало. Александр Лукашенко в ближайшее время посетит Тбилиси.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-25

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республики Беларусь:
В Грузии его ждут. Ждёт не только правительство, президент, ждёт и народ. Люди очень хорошо относятся к вашей стране, к вашему Президенту. Я думаю, этот визит будет очень успешным.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-27

Валерий Кварацхелия в Минске  всего несколько недель. Смеется, отсутствие холодов в Беларуси – его рук дело. С солнечной родины посол привез тепло и уверенность, в том, что также сложатся и его личные отношения с нашей страной.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-29

В первые же дни работы Валерий Варламович составил подробный план действий. Дел, говорит, невпроворот, успеть бы за срок дипломатической миссии уложиться.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-31

Валерий Кварацхелия:
Я хочу побывать на всех больших предприятиях, которые работают у вас. Хочу своими глазами увидеть. Я это называю инвентаризацией страны. Хочу поездить по областям, посмотреть, что там есть интересного для моей страны. И что будет интересно этим регионам о моей стране. Потом сделаем рабочую карту, будем по этой карте дальше двигаться.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-33

С бывшими «братскими» советскими республиками у Беларуси сохранилась связь особая. После официальной церемонии у послов традиционно короткая аудиенция с Президентом. С послом Таджикистана успели обсудить недавние договорённости.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-35

Александр Лукашенко:
Мы должны провести масштабную сильнейшую выставку с приглашением соседних государств у вас в Таджикистане. Эту просьбу мы полностью готовы выполнить. Мы должны очень сильно это сделать.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-37

Ермухамет Ертысбаев себя называет «некадровым» дипломатом. Советник Назарбаева в прошломпр, представитель  Казахстана в Грузии, сегодня он возглавил диппредставительство в Беларуси. На церемонии, признается посол, переволновался – отсюда и дипломатическая заминка, которая еще раз подчеркнула – даже в сложных ситуациях государства могут друг на друга положиться.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-39

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь: Когда я подошёл к Александру Григорьевичу вместо того, чтобы вручить верительные грамоты, я их взял в левую руку и правой рукой поздоровался. Ваш Президент очень деликатно у меня взял эти верительные грамоты и передал сотруднице.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-41

Начало работы в Беларуси Ермухамет Кабидинович называет большой удачей. Шутка ли, сразу взяться за организацию визита на высшем уровне. Нурсултан Назарбаев в Минске гостил в конце ноября. Тогда же Президенты подписали глобальный документ о сотрудничестве до 2026 года. На полные мощности планируют использовать преимущества Евразийского союза. Интересны логистические возможности транспортных коридоров, цифровая трансформация экономики. На бумаге все гладко, а вот в реальности – на скоростной и безграничной трассе союзной интеграции не без ухабов.

Ермухамет Ертысбаев:
Александр Григорьевич Лукашенко 29 ноября поставил задачу – вернуться к отметке 1 миллиард долларов товарооборота между Казахстаном и Беларусью. А это реально в том случае, если мы уберём все искусственные преграды, которые существуют между простыми гражданами.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-44

Если с Казахстаном список интересов давно сформирован, то вот Исландия  до не давнего времени была terra incognita. Ледяная страна славится рыбным промыслом.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-46

Поставки даров моря налажены в нашу страну. Перспективное сотрудничество с холодной точкой на карте мира интенсивно подогревают реальные возможности.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-48

Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в Республики Беларусь:
Хотела обратить внимание на такие направления, как наука и технологии. Знаю, что у вас много стартапов, и надеюсь, что мне удастся оказать содействие в развитии этой многообещающей сферы.  

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-50

А вот посланник официального Загреба сожалеет о том, что с Беларусью отношения пробуксовывали, впредь собираются поднажать, ведь запас позволяет. 

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-52

Мальта надеется на сотрудничество в сфере информационных технологий. А вот посол Нигерии, что называется, с корабля на бал.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-54

Стив Дэвис Угба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Нигерия в Республике Беларусь:
Я очень хочу пригласить Беларусь – создать производство тракторов в Нигерии. Чем раньше, тем лучше. Очень большой спрос. Нам действительно это нужно.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-56

Александр Лукашенко:
Мы ищем те государства, с которыми мы хотим сотрудничать, можем сотрудничать, и государства, которые в нас нуждаются технологически. В ближайшее время мы вам дадим ответ по поводу совместного предприятия в Нигерии. Если это надо, и мы с вами возьмёмся, два государства за это, мы очень быстро реализуем этот проект.  

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-58

Большая география с известными координатами. Алгоритм действия утвержден в Дворце Независимости. Доказывать теорему международной дружбы предстоит новым главам дипмиссий реальными проектами.

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-60

Задали темп для новой прогрессии взаимоотношений: Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств-62

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