Портрет кандидата в депутаты, селфи на выборах и психология политических явлений. Интервью с Лидией Ермошиной

Новости Беларуси. В Беларуси избирательная кампания на неделе вышла на финишную прямую, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Выборы в местные Советы, напомним, пройдут 18 февраля. В течение ближайших четырех недель каждому кандидату предстоит убедить избирателей голосовать именно за него. И как здесь не ошибиться – на неделе мы спросили у главы ЦИК Лидии Ермошиной. Обращать внимания не на обещания, а на личность кандидата Фактически в стране начался конфетно-букетный период ухаживания потенциальных народных избранников за избирателями. На что следует обратить внимание, дабы не быть введенным в заблуждение?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вы знаете, мы заблуждаемся, даже когда замуж выходим, а тут всего лишь один претендент. Поэтому я думаю, что полностью уберечься от ошибок нельзя. Просто-напросто нужно обращать внимание не на обещания, а скорее, на личность самого кандидата, что он из себя представляет, насколько он тебе нравится. Ведь первый взгляд – самый верный. Насколько он надежен в твоих глазах – это прежде всего. Это образование, трудовой и жизненный путь, это репутация – плохая или хорошая. Это место работы – где он работает, как долго и какие поощрения имеет. Успешность в семейной жизни. Это всё характеристики. Какой портрет кандидата в депутаты на местных выборах? Портрет кандидата в депутаты на местных выборах за последние два с половиной десятка лет значительно эволюционировал. Это портрет более молодого человека, я так полагаю. Это чаще женщина, наверное, или я ошибаюсь? Нарисуйте этот портрет. Лидия Ермошина:

Я бы не сказала. Чаще женщина – это вообще в среднем по стране. И это складывается только потому, что у сельских Советов, поселковых, небольших районных Советов – там действительно у советского корпуса женское лицо. Если говорить о Советах более высокого уровня, более престижных, где конкурс больше, где выбор больше, которые представляют гораздо больше избирателей – более 20 тысяч, например (минский городской Совет), то тут, я бы сказала, наоборот всё с точностью: здесь женщины составляют не более 20 %, на данный момент – 26,7 %. Тоесть менее одной трети. Но их доля растет? Лидия Ермошина:

Растет немножечко. И будет подрастать. Но я бы этому особо не радовалась, честно так сказать. Я помню ваши высказывания на счет борщей. Лидия Ермошина:

Нет, борщи тут ни при чем. Если удельная доля женщин в представительных органах растет, то не потому, что ее стимулирует это. Просто нужно стимулировать. Понимаю, когда это стимулируют, когда обязывают выдвигать женщин, поддерживают женщин. Это одно, это позитивно. Но если доля женщин растет из-за того, что мужчин становится мало, способных составить конкурентную борьбу, вот это уже неблагополучие общества.

А у нас в этом дело, разве? Лидия Ермошина:

Я думаю, да. Я думаю, что мужчины всё меньше хотят на себя брать ответственность, причем ответственность тяжкую и ничем не оплачиваемую. Возможно, берегут силы для парламентской кампании? Лидия Ермошина:

Всё может быть. Но парламент у нас из 110 депутатов состоит, а Советы, если сейчас взять местные – это 18 тысяч 111 избирательных округов. Значит, столько должно быть избрано депутатов. Нельзя делать селфи с членами избирательной комиссии без их согласия Лидия Михайловна, о возможных новациях этой избирательной кампании. Недавно на встрече с молодежью вы разрешили делать селфи в избирательных кабинках. Это правда? Это можно делать? Лидия Ермошина:

Дело в том, что себя любимого ты можешь фотографировать где угодно (и в избирательной кабине в том числе). Но если ты продемонстрируешь содержание избирательного бюллетеня – это некорректно, но, опять-таки, не является правонарушением, в силу того, что это твой бюллетень. Захотел – сообщил всем о своем волеизъявлении. Не захотел – оно тайное у нас – созданы у нас были все условия, чтобы это волеизъявление было тайным, и остальные о нем не узнают. Фотографировать нельзя членов комиссии без их согласия и делать селфи с членами комиссии без их согласия.

Очень хочу, чтобы молодежь повернулась к выборам лицом Ребята вам предложили провести флешмоб. Вы находите в этом рациональное, полезное зерно? Лидия Ермошина:

Я вообще считаю, что всё то, что работает на пользу выборов, это всегда рационально. Очень хочу, чтобы молодежь у нас наконец-то повернулась к выборам лицом. Пока она, по-моему, в основном, смотрит, как на скучное, унылое занятие стариков. А что нужно сделать? Лидия Ермошина:

Я думаю, что неформальная работа и молодые кандидаты. Мне кажется, молодежь не ходит на выборы, потому что кандидатов считает стариками. В Минске каждый седьмой молодой человек – в возрасте до 30 лет. Лидия Ермошина: В Минске – больше.