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Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска

20 января 2018 13:14
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к выборам в местные советы депутатов. Избирательная кампания уже перешла в самую активную и зрелищную фазу,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска-1

После регистрации кандидаты в депутаты местных Советов приступили к агитации. Этот этап продлится почти месяц, и завершится за день до голосования.

Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска-3

Все это время претенденты на депутатский портфель смогут проводить пикеты. Самые активные развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска.

Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска-5

Ольга Кондаршова, доверенное лицо кандидата в депутаты Минского городского Совета депутатов:
Мы максимально открыты для диалога с нашими гражданам, естественно мы хотим рассказать о нашем кандидате, о его программе. В конечном счете, каждый житель города должен осознанно сделать выбор.

Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска-7

Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска-9

Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска-11

Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска-13

Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска-15

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы # Ольга Кондаршова

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