Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к выборам в местные советы депутатов. Избирательная кампания уже перешла в самую активную и зрелищную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После регистрации кандидаты в депутаты местных Советов приступили к агитации. Этот этап продлится почти месяц, и завершится за день до голосования.

Все это время претенденты на депутатский портфель смогут проводить пикеты. Самые активные развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска.