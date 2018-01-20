Самые активные кандидаты в местные Советы депутатов развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к выборам в местные советы депутатов. Избирательная кампания уже перешла в самую активную и зрелищную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к выборам в местные советы депутатов. Избирательная кампания уже перешла в самую активную и зрелищную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После регистрации кандидаты в депутаты местных Советов приступили к агитации. Этот этап продлится почти месяц, и завершится за день до голосования.
Все это время претенденты на депутатский портфель смогут проводить пикеты. Самые активные развернули 20 января агитационную кампанию в центре Минска.
Ольга Кондаршова, доверенное лицо кандидата в депутаты Минского городского Совета депутатов:
Мы максимально открыты для диалога с нашими гражданам, естественно мы хотим рассказать о нашем кандидате, о его программе. В конечном счете, каждый житель города должен осознанно сделать выбор.