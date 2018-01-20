Названы причины, по которым 81-му кандидату в местные Советы депутатов отказали в регистрации

Новости Беларуси. Тем временем Минская городская избирательная комиссия рассмотрела заявления об отказе в регистрации кандидатов. 81 человек не смог продолжить предвыборную гонку, но 27 из них обратились с повторными заявлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неверные адреса и паспортные данные, неточность заполнения подписных листов или, к примеру, указание неполной суммы доходов – причины отказа были самые разные. Поданные кандидатами документы комиссии проверяли до 18 января. Причем, речь идёт не только о декларации о доходах и имуществе.

Проверке подлежали также подписи, изучалась информация личного характера. Простить избиркомы вправе незначительные погрешности.

Например, если претендент ошибся менее чем на 20 %, определяя свой годовой доход, или, при подаче заявления о регистрации, забыл указать точную дату.

Дмитрий Шевцов, председатель Минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Минского городского Совета депутатов 28 созыва:

Основная проблема – неправильное заполнение подписных листов. Пункт шесть, пункт семь заполняется собственноручно тем человеком, который даёт свой голос. В подавляющем большинстве эта ошибка и звучала. Также бывает неправильно указаны паспортные данные. На втором месте – неправильное заполнение налоговых деклараций. Конечно, я понимаю тех кандидатов, которые говорили, что они забыли указать земельный участок, часть доли собственности. Но это является грубым нарушением.