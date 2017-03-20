«Задачи надо решать три». Президент Беларуси назначил заместителей председателя Мингорисполкома

Новости Беларуси. Цены, занятость и зарплаты. Эти три главных направления для работы столичных чиновников обозначил Президент. Александр Лукашенко согласовал 20 марта ряд кадровых назначений в структуре Мингорисполкома. Так, должность первого заместителя председателя займет Федор Римашевский. Места еще двух замов мэра Минска займут Александр Крепак и Игорь Юркевич.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задачи надо решить главные три. Цены, все идет с Минска по всей стране. Второе: занятость. Никакой безработицы быть не должно. Тем более что, начиная с весны, работы в Минске хоть отбавляй. Море работы. Вы, бывшие главы администраций, тем более, почему я упор делаю на глав администраций. Потому что кто как не вы знаете эту работу. Сегодня надо задействовать всех, кто ходит без работы. Всех. Кто хочет устроиться на работу и может работать, надо им помочь. Кто не хочет (таких все-таки немного), надо заставить работать. Поэтому сделайте все, чтобы по максимуму занять людей. И третья проблема и задача ваша – зарплата. Да, в Минске говорить о 500 долларах средней зарплаты, тысяча рублей, знаете, просто смешно. Здесь значительно выше должна быть заработная плата. Тогда это подтянет среднюю зарплату по стране. Так или нет? Так. Вот три задачи, которые вы должны решить.

Президент также согласовал 20 марта назначение Андрея Жайловича на место главы администрации Московского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.