Александр Лукашенко: совместные учения Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2017» необходимо провести максимально прозрачно

Новости Беларуси. Совместные учения Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2017» необходимо провести максимально прозрачно. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко во время доклада замысла предстоящих сборов. Они пройдут осенью на территории Беларуси.

Глава государства поинтересовался составом привлекаемых войск, районами проведения учений, а также ожидаемыми результатами. Кроме того, Александр Лукашенко потребовал от руководства Минобороны тщательно продумать вопросы взаимодействия со всеми органами власти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Международная обстановка обязывает нас непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства. Предстоящие учения являются лучшим способом проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Таким образом мы укрепляем свою общую обороноспособность и будем это делать впредь.

Предстоящие мероприятия абсолютно прозрачные. И я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным, и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, по ЕврАзЭС, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока, НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если НАТОвцы хотят присутствовать на наших учениях, милости просим. Тем более я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю. Еще раз хочу подчеркнуть тем, кто посылает эти сигналы: мы ни от кого не закрываемся. Давайте в установленном порядке, если у вас есть желание, мы вас пригласим всех желающих на эти учения. И вы увидите, что они носят исключительно оборонный характер. Что ни мы, ни Российская Федерация не собираемся не то, что на кого-то наступать. Мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации.

Глава государства также подчеркнул, что Беларусь не намерена сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. И предстоящие учения – как раз демонстрация постоянства в обеспечении безопасности двух народов.

Масштабы учений ожидаются весьма серьезные: от Кольского полуострова до Беларуси. На территории нашей страны будет задействовано 7 полигонов. В составе региональной группировки войск: Вооруженные Силы Беларуси и 1-я танковая армия Западного военного округа России. Всего в учениях примут участие порядка 13 тысяч человек личного состава.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Направленность этой группировки, и подготовка, и тренировка действий этой группировки именно в оборонительной составляющей заключается. Для того, чтобы представители НАТО, Североатлантического союза, представители западных государств могли убедиться в этом, мы приглашаем соответствующую категорию для участия в проведении этих учений.

Пройдут сборы «Запад-2017» с 14 по 20 сентября.