Неделя интеграций в Беларуси. Зачем к нам приезжали высокопоставленные гости из разных стран и организаций

Большая европейская. Так можно назвать минувшую неделю в Беларуси. Как в истинный центр Европы съезжались высокопоставленные гости из разных стран. И министр иностранных дел Бельгии, и глава Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, и первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития, и руководитель миссии МВФ, и делегация стран Вышеградской группы и «Восточного партнерства» (это 10 замминистров иностранных дел), и государственный министр по европейским делам МИД Германии, и (с востока уже) парламентская делегация Казахстана во главе со спикером, и государственный министр Египта. А тут еще одна новость: посол Беларуси в Австрии Елена Купчина становится претендентом на пост генерального секретаря ОБСЕ. Политическое паломничество в Беларусь, да и только. Евгений Пустовой рассказывает.

Беларусь – в Европе. А на этой неделе Европа была в Беларуси. За несколько дней дипломаты и европолитики из первого эшелона оценили силу рукопожатий Александр Лукашенко.

Хорошо, что приехали, плохо, что не сделали этого раньше. В одном предложении Александра Лукашенко – весь смысл этой встречи. Беларусь и Бельгия – страны с похожей численностью населения. Беларусь – географический центр европейского континента, Бельгия – политический Европейского союза. Теперь совпадают не только первые буквы в названии наших стран, но и интересы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не скажу что мы страдаем от недостатка инвестиций, нет. Но мы хотели бы, чтобы рядом с инвестициями из Китая, России и других республик были и бельгийские инвестиции. Мы хотим диверсифицировать свою инвестиционную деятельность.

Не дежурная речь дипломата выдает общее настроение Брюсселя к Минску. О европейской весне в Беларуси и повышении градуса сотрудничества звучит уже из уст дипломатов.

Дидье Рейндерс, заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Королевства Бельгии:

Спасибо, что тепло нас встретили. Заметно: наступает весна.

Расцвет отношений может быть только на подготовленной почве. Еще в 1995 году молодой Президент тогда неизвестной Беларуси посетил центр евроинтеграции.

Александр Лукашенко:

Наше преимущество, которое мы не должны потерять в сельском хозяйстве, это крупнотоварное сельскохозяйственное производство. Это ваш фермер меня к этому сподвиг. Спустя 20 лет я убедился, что он был великим человеком, что он был прав.

А теперь бельгийские бизнесмены охотно своими инвестициями засевают белорусскую землю. Для этого в Брюсселе даже специальное агентство создано.

Дидье Рейндерс, заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Королевства Бельгии:

У меня есть опыт общения с белорусами в финансовой и банковской сферах. Хотел бы подтвердить заинтересованность наших компаний в сотрудничестве с вашей страной.

В европейских столицах больше не слушают мифы о закрытой и несамостоятельной политике Беларуси, а видят в Минске предсказуемого и равноправного партнера. А к Лукашенко относятся как к гаранту стабильности на стыке разных союзов и опытному международному медиатору. Стена непонимания разрушена, фундамент новых отношений строится на экономическом блоке договоренностей.

Михаэль Рот, государственный министр по европейским делам министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия:

Моя страна имеет большую заинтересованность в том, чтобы произошло сближение между Европейским союзом и Германией с одной стороны – и Беларусью с другой стороны.

Учитывая гостеприимство к иностранному бизнесу, общее потепление и впервые в таких масштабах либерализацию делового климата, можно рассчитывать на более тесное экономическое сотрудничество. В 2017 году Беларусь ожидает получить от Международного валютного фонда очередной транш кредита.

Александр Лукашенко:

Я полагаю, что те вопросы, по которым мы будем вести разговор, и в информационном плане полезны для вас. Но и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается здесь, в Беларуси.

Бюджет 2017 года не противоречит ожиданиям Международного валютного фонда.

Вместо критики Минска за бережливое отношение к госсобственности европейские финансовые институты всеми руками готовы протянуть руку сотрудничества.

Филипп Беннетт, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития:

Мы продолжим нашу деятельность, которую мы успешно осуществляли в Беларуси в последние годы. В первую очередь, конечно, поддержку частного сектора. Мы также намерены нарастить свое инвестиционное присутствие в транспортном секторе, в системе ЖКХ.

В 2016 году ЕБРР снял все ограничения инвестирования в госсектор, а в этом готов усилить финансовое присутствие в нашей стране.

Александр Лукашенко:

20 лет мы сотрудничаем с Европейским банком. За это время в белорусскую экономику привлечено, инвестировано около двух миллиардов евро. Инвестиции эти осуществлены в самые перспективные и ныне успешные проекты.

А локомотив инвест-сотрудничества – производство швейцарских электричек. Именно белорусы европейские поезда продвигают на евразийское пространство. А свою отечественную электротехнику предлагают для курортных зон России. Государство на перекрестке больших дорог, направление движения не меняет, наоборот выстраивает мосты сотрудничества на экономических опорах.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края Российской Федерации:

Я вам привез сноп зерновых. Это сорт «Татьяна», лучший. Он показал у нас небывалый для нас результат.

Понятно: ни хлеб единый объединяет белорусов и россиян.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края Российской Федерации:

Знамя Победы очень просили передать ветераны лично вам, Александр Григорьевич.

Что бы там о Минске не вещали в Москве, предпочтения к белорусам в российских регионах неизменны.

Ставропольский край – ворота Кавказа – открыты для белорусской техники, отечественных специалистов и сервисных центров. И все чаще в белорусское окно в Европу смотрят европарламентарии. Мода на белорусское осталась у восточных соседей, зарождается тренд на гардероб льняного цвета и в политическом дресс-коде западных партнеров.

В Беларуси много национальных брендов, к которым в Европе появился вкус и интерес.

Конечно же, председатель Парламентской Ассамблеи Кристин Муттонен в Минск приехала не для того, чтобы попробовать только шоколадную новинку – «Президент». У нее политическая миссия, но она не менее приятная, чем сладкий тур на «Коммунарку».

Кристин Муттонен, председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутат Национального совета Австрии:

Я уверена, что все необходимое уже сделано и будет делаться. Я не сомневаюсь, что сессия пройдет успешно.

Руководители Парламентской Ассамблеи в Беларуси третий раз, но впервые встреча на столь высоком уровне. В июле в Минске одно из ключевых событие в деятельности ОБСЕ – 26-я ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи. И она должна остаться не только в истории белорусского парламентаризма.

Александр Лукашенко:

Те предубеждения, которые на Западе существует, а особенно существовали, являются надуманными. То, что Беларусь – это европейская страна. И что здесь и прав человека, и верховенства закона, и демократии нисколько не меньше, чем в других государствах Европы.

На фоне встречи в Минске с австрийкой Кристин Муттонен приятная новость из Вены. Белоруска Елена Купчина – одна из пяти кандидатов на пост генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Если четкие «па» в сторону Беларуси ПА ОБСЕ делает впервые, то белорусские и казахстанские парламентарии уже давно согласовали пути сотрудничества.

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

У нас никаких нет нерешенных вопросов. Ни внутри межпарламентского нашего общения, ни на наших интеграционных площадках.

В 2017 году в Астане международная выставка «Экспо-2017». А Беларусь одна из первых подтвердила свое участие в ней.

Успехами закончился поиск новых рынков и в Египте. После январского визита нашего Президента в Каир сейчас в Минске караван делегаций.

Александр Лукашенко:

Мы готовы предварительно или вместе с передачей технологий создавать там, в Египте, соответствующие производства, развивать их вместе с вами постепенно, локализуя, и таким образом ваша страна получит все необходимое для того, чтобы люди могли получить различного рода услуги и нормально жить.

Само государство на стыке трех континентов – это 90-миллионный рынок и кандидат в ЕС.

Для сближения Европы географической с Европой интеграционной служит и «Восточное партнерство». И Беларусь в этом клубе шести – активная площадка для объединительных процессов Центральной и Восточной Европы. Поэтому за столом переговоров и участники Вышеградской четверки.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В нашей географической позиции есть одновременно и плюсы, и минусы. Каждая страна Восточноевропейского партнерства и Вышеградской группы находится в определенном окружении, ситуации. Мы очень четко чувствуем это в Беларуси.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси разговаривал с коллегами на английском, потому что в этих хоть и постсоветских странах русский успели забыть. А Беларусь находит общий интеграционный язык со всеми партнерами.

К слову сказать, союз от Лиссабона до Владивостока через Минск уже создан. Правда, только на полотнах трех десятков творцов из трех десятков стран. Для россиян эту арт-площадку организовало наше посольство. В Москве белорусы показали: картину евроазиатского мира можно рисовать только в позитивных красках.