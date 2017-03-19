Курс на сближение: как Минск превратился в Мекку для европейских чиновников

Новости Беларуси. А сейчас к вопросу об отношениях с Евросоюзом и не только. В этом смысле неделя оказалась эдаким путеводителем по внешней политике Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе Минск превратился в Мекку для европейских чиновников самого высокого ранга. Вот он, многовекторный курс белорусской внешней политики в деле.

В международном диалоге с нашей страной все громче звучит европейский голос. Премьер-министр Бельгийского Королевства во Дворце Независимости обсуждал экономический фундамент белорусско-бельгийской дружбы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не скажу, что мы страдаем от недостатка инвестиций, нет. Но мы хотели бы, чтобы рядом с инвестициями из Китая, России и других республик были и бельгийские инвестиции. Мы хотим диверсифицировать свою инвестиционную деятельность.

Не успели высохнуть чернила под манифестом о дружбе с центром евроинтеграции, как Почетное место высокого гостя заняла Кристин Муттонен. «Первая леди» Парламентской ассамблеи ОБСЕ привезла отличные новости – 26-я летняя сессия пройдет в Минске.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Национального совета Австрии:

Мы очень рады, что вы согласились принять очередную сессию Парламентской ассамблеи. Для нас это мероприятие очень важное. Я не сомневаюсь, что сессия пройдет успешно.

Решение перспективное. Полезное и для имиджа страны, и для укрепления диалога с другими странами, которые будут представлены на сессии. Ожидается, что их будет больше полусотни. В числе первых приглашенных лично Муттонен – парламентарии из Казахстана. Две делегации встретились в минской гостинице. Кстати, сами гости успели окрестить минувшую неделю «парламентскими днями в Минске».

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан:

Между Казахстаном и Республикой Беларусь очень хорошие контакты. У нас никаких нет нерешенных вопросов ни внутри межпарламентского нашего общения, ни на наших интеграционных площадках.

Создание совместных производств, развитие кооперации: представители Европейского банка реконструкции и развития планируют существенно расширить свое присутствие в нашей стране. Главный стратегический европейский инвестор готов вкладывать в экономику внушительные суммы. За последние годы ежегодные вливания оцениваются в 200 миллионов евро.

Филипп Беннетт, первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития:

Мы также намерены нарастить свое инвестиционное присутствие в транспортном секторе, в системе ЖКХ. Мы собираемся принять более существенное участие в строительстве дороги М10. Нам были предложены новые проекты вне банковской сферы, и мы рассмотрим их в самое ближайшее время.

Финансовые потоки привели в Минск и главу Международного валютного фонда. Беларусь рассчитывает на новую программу. Ожидаемый транш оценивается в 3 миллиарда долларов. Бюджет требованию соответствует, остались небольшие технические нюансы.

Локомотив сотрудничества – доверительное партнерство и гарантия честной игры со стороны государства. Преимущества ведения бизнеса с белорусскими партнерами давно оценили наши традиционные экономические союзники.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края Российской Федерации:

60% всех машин, тракторов – производства Беларуси. Мы примерно оцениваем в 1,5 тысячи потребность в обновлении ежегодном. Мы хотели бы вернуться к вопросу сервиса и, конечно же, сборки на территории.

О комфортной бизнес-погоде в нашей стране не понаслышке знают и на дальних рубежах. 90-миллионный египетский рынок открыт для наших товаров и производств.

Александр Лукашенко:

Мы готовы предварительно или вместе с передачей технологий создавать там, в Египте, соответствующие производства, развивать их вместе с вами постепенно, локализуя, и таким образом ваша страна получит все необходимое, для того чтобы люди могли получить различного рода услуги и нормально жить.

Европейский союз не просто приоткрыл дверь для Беларуси, гостеприимно распахнул ее. В Минске о делах большой политики говорили участники Вышеградской четверки.

Тем временем, в Австрии в эти дни тоже говорят о Беларуси. Елена Купчина выдвинута на пост Генерального секретаря ОБСЕ. Событие продиктовано стремлением Минска внести свой вклад в укрепление ОБСЕ.