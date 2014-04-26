Зачем в Беларусь приезжал потомок Наполеона и знает ли он, где находится клад полководца?

Как видим, насыщенной визитами важных зарубежных гостей оказалась минувшая неделя. Но кроме официальных визитеров из разряда высших должностных лиц Беларусь посетил персонаж с исторической фамилией – Наполеон.

Беларуси известны два Наполеона: литератор, музыкант и художник с мировым именем, уроженец Брестской области Наполеон-Орда и тот самый Бонапарт Наполеон, чье величие было посрамлено на реке Березине.

Что же искал в Беларуси прямой потомок Бонапарта Шарль Наполеон? Не тот ли пресловутый клад?

Борисов – один из промышленных центров страны. Для заурядного белоруса, по сути, синоним немногих вещей: хорошие лекарства плюс футбольный клуб. Но едва ли не главная его туристическая фишка - фраза «Здесь был Бонапарт».

События исторические сегодня представляют неподдельный интерес. В том числе и для этого человека. Насчет памятных борисовских мест у месье Шарля наполеоновские планы. Потомок знаменитого императора в Беларусь приехал с бизнес-идеей. Взаимовыгодной.

Шарль Наполеон, глава Европейской федерации наполеоновских городов (Франция):

Сколько раз я сам был на Березине и какие эмоции испытал в первый раз? Первый раз я приехал сюда два года назад. Конечно, захватывающие впечатления. Но я вам скажу: я не очень интересуюсь теми военными событиями, которые произошли 200 лет назад. Там было очень много шума, стрельбы. Но я наслаждаюсь тем покоем и красотой, которое имеет это место сейчас. Хочу, чтобы туристы, и белорусы, и французы, которые будут приезжать сюда, учились истории. Люди хотят знать, что произошло, где и почему.

К слову, о вопросе «где». Месье Шарля мы ненадолго оставим и отправимся на прогулку по тем местам, в которых был его предок. Маршрутом 1812 года.

Владимир Кищенко, историк:

Здесь недалеко в лесу, буквально метров 150, находилась ставка Наполеона, хижина. Называлась в те времена Занивки.

А это место уже в 15 км от Борисова. Знаменитый Стаховский лес, хотя знают его, по большому счету, только самые интересующиеся туристы. В обычных путеводителях его вряд ли найдешь, поэтому сюда, свернув с нахоженных троп, мы отправились вместе с историком.

Владимир Владимирович рассказывает: именно здесь буквально на соломе провел ночь император, планируя будущие маневры.

Владимир Кищенко, историк:

Там впереди, на следующем увале, холмик высокий. Вот как раз с этого холма Наполеон планировал и 28 числа руководил именно сражением в Стаховском лесу.

Спустя 100 метров – еще одно знаковое место.

На Брилевском поле разворачивались основные сражения перед переправой императора. Артиллерийские. Здесь армию Наполеона практически окружили 4 многотысячных русских отряда с четырех сторон.

Владимир Кищенко, историк:

Здесь стояла батарея 12-фунтовых гвардейских пушек. Вот это правый берег Березины. Пушки стреляли через реку на левую сторону Березины. Там находились шестифунтовые батареи, артиллерийские орудия российской армии. Первого корпуса Витгенштейна.

Вот это то самое знаменитое место – переправа через реку Березина – знакомое практически каждому из учебников истории. Роковую роль для наполеоновской армии кроме отличных военных действий русских полководцев сыграла погода.

Тогда, в 1812 году, глубокой осенью, эта переправа была практически болотом. Повозки у берегов застревали по полколеса. В том числе и поэтому Наполеон здесь потерял 40 тысяч человек своей великой армии.

По рассказам, в этом месте каждый год еще находят остатки артиллерийских снарядов или военной амуниции. Например, такие пуговицы.

Александр Балябин, сотрудник Борисовского краеведческого центра показывает: все эти вещи – наполеоновские ровесники. Стволы от карабинов, штыки и даже пушечное ядро. История железная.

Александр Балябин, историк-археограф:

Да, несомненно, этим вещам именно 200 лет, даже некоторым и больше. И вот эти пуговицы, которые здесь представлены, с номерами полков. Эти номера говорят о том, что в великой армии Наполеона воевали разные соединения, составленные из разных народов Европы.

Ко времени окончания военной кампании силы великой армии были на исходе. Но археограф убеждает: несмотря на это, полководец сумел так запутать русские войска, что те просто проморгали отряд Наполеона.

Решение Бонапарт принимал молниеносно. И так же действовал.

Александр Балябин, историк-археограф:

Сам Наполеон был в Борисове вечером 25 ноября 1812 года. Он въехал в Борисов около пяти часов вечера, провел важное совещание. И на этом совещании уже было объявлено о том, что переправа окончательно состоится в Студенке.

Исторических следов Наполеона в самом Борисове достаточно много. Вот, к примеру, на въезде в город – указатель «Торговый центр «Клад Наполеона». Действительно ли главное сокровище, которое французский полководец оставил здесь, на белорусских землях, находится по стрелочке? Но, с другой стороны, почему бы и нет?

Маркетинговый ход или случайность, но имя работает. По крайней мере, посетители этого магазина ожидали наших вопросов. Отвечают сходу: клад должен быть. По поводу точного места сомневаются, хотя и выдвигают версии.

Борисовчане:

Наверное, где-то на Брилевском поле. Надо искать. Пробовали, но безуспешно пока. Золотая карета не найдена.

Свой клад своими руками надо зарабатывать.

Самый главный клад – вот мой (беременная жена).

Было бы логичным задать вопрос «а где же клад» месье Шарлю? Предвосхищая ваш интерес, констатируем: потомок Наполеона в седьмом поколении не имеет понятия, но знает точно: выгоду от вхождения в Федерацию наполеоновских городов Борисова сам город и страна в целом получат несомненно.

Шарль Наполеон, глава Европейской федерации наполеоновских городов (Франция):

Я уверен, что присоединение Борисова к Федерации поможет привлечь еще больше туристов из Китая, России и Европы. Со всего мира. У нас с вашей страной похожие исторические корни. И мы можем работать вместе. И это хорошо для всех: и для Беларуси, и для Франции.

Все знают, что Наполеон Бонапарт был очень низкий. А я высокого роста. Как? Да, действительно, загадка природы. Все-таки семь поколений прошло. Я не знаю, какой у вас был прапрапрадедушка. Может быть, низким, может, высоким. Так получилось.