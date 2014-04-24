24 апреля началась рабочая поездка Александра Лукашенко по территориям, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС

Новости Беларуси. 24 апреля началась рабочая поездка Президента по территориям, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Глава государства совершил облет севера Минской и Могилевской областей, а также ознакомился с ходом посевной кампании.

25 апреля Александр Лукашенко побывает в пострадавших районах Могилевской области посетит ряд сельхоз- и соцобъектов, а также проведет запланированное два года назад совещание по вопросам развития южной части области.

Несколько лет назад глава государства поручил руководству региона совместно с Правительством продумать стратегию и направления развития этих территорий для обеспечения нормальной работы народного хозяйства и повышения уровня жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вижу в том, чтобы здесь объединить все. Это будет как маленькая у тебя область. Здесь Кричев, здесь Костюковичи. Два гигантских предприятия. Привлечь надо все для того, чтобы дать жизнь и Краснополью, и Хотимску, в которых, в принципе, ничего нет. Но там есть люди. Поэтому надо подумать о том, как мы когда-то землю разрабатывали, Круглое, Шклов, Мстиславль, вкладывая определенные средства. Это результат сегодня дает. Особенно в Круглом. Поэтому надо посмотреть, как эти шесть районов, что нам там надо вкрапить с большой перспективой для того, чтобы юго-восток Могилевщины поднять.

Именно об этом и пойдет речь на совещании, во время которого Правительство и местные органы власти доложат Президенту о выработанных подходах по развитию южной части Могилевской области.