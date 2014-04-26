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Журналистов, которые работают в Украине, возьмут под защиту

26 апреля 2014 15:04
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Новости Украины. Журналистов, которые работают в Украине, возьмут под защиту. Безопасность представителей СМИ, в том числе и иностранных, будут обеспечивать местные правоохранительные органы. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. 

Накануне в Украине были задержаны две российские съемочные группы. Тем временем выясняются обстоятельства задержания миссии ОБСЕ и украинских офицеров под Славянском. Инцидент произошел накануне.

Отметим, ситуация в Украине остается напряженной. В стране проходит второй этап антитеррористической операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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