Новости Украины. Журналистов, которые работают в Украине, возьмут под защиту. Безопасность представителей СМИ, в том числе и иностранных, будут обеспечивать местные правоохранительные органы. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Александр Турчинов.

Накануне в Украине были задержаны две российские съемочные группы. Тем временем выясняются обстоятельства задержания миссии ОБСЕ и украинских офицеров под Славянском. Инцидент произошел накануне.

Отметим, ситуация в Украине остается напряженной. В стране проходит второй этап антитеррористической операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.