Министр иностранных дел Венесуэлы прибыл в Минск с рабочим визитом

Новости Беларуси. Министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла прибыл в Минск с рабочим визитом. Элиас Хауа Милано и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

Дипломатические отношения между Беларусь и Венесуэлой были установлены в феврале 1997 года.

Белорусская сторона подтвердила неизменность внешнеполитического курса по стратегическому партнерству с Венесуэлой. Элиас Хауа в свою очередь заверил, что Боливарианская Республика готова развивать и углублять сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элиас Хауа Милано, министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла:

Для нас, венесуэльцев, каждый приезд в Минск вызывает хорошие эмоции, а также заставляет вспомнить Уго Чавеса, о той дружбе, которую сформировали президенты Венесуэлы и Беларуси. Дружбе, которая теперь объединяет народы. Президент Мадуро попросил меня приехать в Минск для того, чтобы еще раз подтвердить вашему президенту наше желание в развитии экономических и политических отношений. Мы считаем Беларусь нашим стратегическим партнером. Также мы смогли сблизить наши народы в условиях реализации совместных проектов по строительству жилья, производству тракторов и научно-техническому сотрудничеству, сотрудничеству в области энергетики.