Зачем Польше закрывать границу для российских и белорусских водителей? Мнение политолога

Беларусь примет асимметричный ответ в связи с началом применения Польшей новых ограничений на границе. Об этом говорится в соответствующем комментарии пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом белорусская сторона учтет интересы простых поляков и наших граждан.

Напомним, 1 июня Варшава закрыла границу для грузовиков с белорусскими и российскими номерами. По сути, вступил в силу политический запрет на движение фур из Беларуси и России, который прежде всего ляжет дополнительным финансовым бременем на самих европейцев.

Продолжая санкционную войну (нынешний запрет не первый), политики соседней страны меньше всего думают об интересах собственных граждан. Поляки и раньше не особо пропускали грузовые автомобили, выдавая минимум «дозволов» на проезд по своей территории, и закрыв все пункты пропуска, кроме одного.