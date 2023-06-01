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Зачем Польше закрывать границу для российских и белорусских водителей? Мнение политолога

01 июня 2023 21:24
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Беларусь примет асимметричный ответ в связи с началом применения Польшей новых ограничений на границе. Об этом говорится в соответствующем комментарии пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом белорусская сторона учтет интересы простых поляков и наших граждан.

Зачем Польше закрывать границу для российских и белорусских водителей? Мнение политолога-1

Напомним, 1 июня Варшава закрыла границу для грузовиков с белорусскими и российскими номерами. По сути, вступил в силу политический запрет на движение фур из Беларуси и России, который прежде всего ляжет дополнительным финансовым бременем на самих европейцев.

Продолжая санкционную войну (нынешний запрет не первый), политики соседней страны меньше всего думают об интересах собственных граждан. Поляки и раньше не особо пропускали грузовые автомобили, выдавая минимум «дозволов» на проезд по своей территории, и закрыв все пункты пропуска, кроме одного. 

Зачем Польше закрывать границу для российских и белорусских водителей? Мнение политолога-4

Юрий Воскресенский, политолог:
Безусловно, это месть польской стороны – за что? За историческое решение, принятое Российской Федерацией о запрете работы польских перевозчиков по территории России. Многие эксперты и экономисты уже оценили примерный годовой ущерб от принятого Госдумой решения в 8,5 миллиарда евро. Это то, что потеряет польская экономика. Поэтому они решили по-подлому, в очередной раз эскалируя ситуацию непростую, которая сложилась и так по периметру с нашими соседями, ответить.

Зачем Польше закрывать границу для российских и белорусских водителей? Мнение политолога-7

Хотя экономическое сообщение с Беларусью и Россией нарушено, товаро- и грузооборот продолжается. Просто обычным европейским потребителям, и без того недовольным дороговизной самых простых вещей, придется заплатить еще больше. Игры польских политиков прямо отразятся на стоимости поставляемых в Евросоюз грузов.

# Международная политика # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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