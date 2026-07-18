На этой неделе Президент прошелся (в буквальном смысле) по маршрутам развития отдельного региона и образно, в своих воспоминаниях, по пути развития белорусской культуры – как элемента сохранения своей самости. А еще в Беларуси, правда, скромно, вспомнили о начале большого президентского пути – 15 июля 1994 года Первому вручили первое удостоверение Президента.

И что не так с западной скотиной? Это не про Брюссель, а про эксперимент в белорусском Устье.

Евгений Пустовой:

Июль в Беларуси – месяц исторических успехов. Что ни дата – экзистенциальный смысл. День Независимости, победа под Грюнвальдом – две точки, альфа и омега нашего противостояния западной экспансии. Тотальному уничтожению нашей цивилизации, и в смысловом, и в физическом плане. А еще Купалье – праздник расцвета природы, солнечного апогея, что очень важно для земледельческого мироощущения, торжество нашей культурной модели – в гармонии с природой и с уважением к родной земле.

Это же так перекликается с национальной идеей наших мыслителей – «свая зямля – вось што аснова». Куда уж лучше: нарративы создания государственности переплетены с глубинными народными паттернами. Высокие ноты душевности отражены в исторических концепциях национальной самоидентичности. И все это отформатировано в современный фестиваль в государственном календаре.

Еще одной датой развития современной Беларуси, в которой отражается насыщенная культурная и фестивальная жизнь страны и миролюбивая позиция Беларуси, дипломатия дружелюбия, связь времен и народов является, – «Славянский базар».

И вот все эти праздничные даты мы могли бы утратить, или их изначальный смысл, если бы не случилось в нашей стране еще одной даты – 15 июля 1994 года в Первому вручили первое удостоверение Президента. Из шести претендентов Александр Лукашенко набрал 80,3% поддержки. Сложно превзойти самого себе, Лукашенко – смог. В 2025 году Александр Лукашенко одержал убедительную победу, набрав 86,82% голосов избирателей.

Как в 94-м, так и в 25-м белорусы шли не просто на выборы, белорусы шли голосовать за Лукашенко. Элегантная победа связана со сложной ситуацией в мире и вокруг, его профессионализмом и преданностью ну и, конечно, с повзрослевшим нашим обществом, которое сняло очки радужного цвета, глядя на Запад, и поняло, что президентский опыт – это не изъян, исходя из демократии, а следуя логике – для государственной пользы.

В политике, как и в спорте, многое зависит от старта. Тогда, в 94-м, надо было ведь еще и путь, по которому идти, проложить. Тем более никто не спрашивал, а все толкали и тянули, убеждая, как надо. Все страны так и пошли. Судите сами – под обломками империи советов оказались не только институты государственной власти, от партии до КГБ, политическая мощь и международный авторитет, экономическая модель и промышленные связи, но даже идеалы, герои, привычные отношения между людьми.

В одной колонне оказались националистические радикалы, и такое соседство радикализировало и маргинализировало культурную элитку. Во время оголтелой свободы все кричали и никто никого не слышал. Президент посоветовался с народом: референдумы – проявление истинного народовластия – стали инструментом внутренней политики «диктатора». Отражая волю народа, Лукшенко и выбрал такой вектор дальнейшего развития. Вопросы доступных энергоносителей и рынка сбыта стали прагматичными козырями минской геополитики. Двуязычие, память о Великой Победе, сохранение земли и предприятий от прихватизации и разбазаривания.

Победившая западная модель не оставляла выбора. Победа, трудовые подвиги, преданность Родине и даже своей семье ставились под сомнение и высмеивались. То, чем раньше гордились, девальвировалось и уничтожалось. А все, что уничтожало нас, медленно, но верно насаждалось, делалось модным. Нет, так не будет – сказал народный лидер. Будет, как прежде, но только лучше.

Это было смелое заявление. Оставить колхозы, госпредприятия, идеологию. Лукашенко пошел против мейнстрима. А ведь тогда никто и не понимал, что такое Президент, тогда люди жили от очереди в магазине до очереди. А еще и свобода опьяняла. Журнал «Огонек», местные националисты, российские либералы – сколько было тогда искушений и фейков в яркой обложке. А Президенту надо было вывести белорусов из лаптей, дрыгвы, провести по краю пропасти.

Мы, пожалуй, единственная страна в мире, пережившая цветную революцию, попытку госпереворота и серию сочлененных гибридных атак. Мы не ввязались в войну, хотя тянут нас туда разные центры сил. Называют это многовекторностью Минска, многогранностью Лукашенко. Но результат – это мирное чистое небо, ухоженная страна и государство социальной справедливости.