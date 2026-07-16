Побег премьера и распил госбюджета: кто на самом деле толкает Молдову к катастрофе? Анонс «Без прикрытия»

Азаренок про узбеков, прибывших в Беларусь: у нас «диктатура», у нас мышь не пробежит без спецразрешения!

В Сети распространяется чушь о грядущем узбекском иге. А ведь не в первый раз. Помните, как уже готовились к отражению орд пакистанцев? И что? И ничего. Никто их в глаза не видел.