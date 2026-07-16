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Побег премьера и распил госбюджета: кто на самом деле толкает Молдову к катастрофе? Анонс «Без прикрытия»

16 июля 2026 13:41
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Побег премьер-министра через пост в Facebook, распил госбюджета в кругу президентской семьи и показательные чистки для отвода глаз. Как партия, клявшаяся выжечь кумовство, отдала страну на откуп западным фондам? Уничтожение собственной Конституции, сдача суверенитета Бухаресту и прямой путь к новой бойне в Приднестровье. Кто на самом деле толкает Молдову к катастрофе – смотрите в новом выпуске авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия» 16 июля в 20:15 на СТВ.

# Международная политика

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