Побег премьера и распил госбюджета: кто на самом деле толкает Молдову к катастрофе? Анонс «Без прикрытия»

Побег премьер-министра через пост в Facebook, распил госбюджета в кругу президентской семьи и показательные чистки для отвода глаз. Как партия, клявшаяся выжечь кумовство, отдала страну на откуп западным фондам? Уничтожение собственной Конституции, сдача суверенитета Бухаресту и прямой путь к новой бойне в Приднестровье. Кто на самом деле толкает Молдову к катастрофе – смотрите в новом выпуске авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».
Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия» 16 июля в 20:15 на СТВ.