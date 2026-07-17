Рыженков находится с официальным визитом в Мозамбике

Минск продолжает уверенно двигаться на африканском векторе. Здесь у Беларуси уже немало точек опоры, и вот, похоже, еще одна перспективная. Республика Мозамбик – государство на юго-востоке жаркого континента. Именно здесь сейчас с официальным визитом находится глава МИД Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит стартовал с возложения венка на площади Героев в память о борцах с колониализмом. В повестке у белорусской делегации встречи с высшим руководством Мозамбика, отраслевыми министрами и представителями деловых кругов.

На переговорах будут обсуждаются поставки белорусской техники, продовольствия, ветеринарных и фармацевтических препаратов. Минск готов делиться опытом в механизации сельского хозяйства, что особенно актуально для африканских партнеров.

Также в повестке подготовка соглашений о безвизовом режиме для дипломатов и сотрудничество в сферах образования, здравоохранения и безопасности. Главная цель миссии – выход на новые рынки и создание логистического хаба в регионе.

Ранее Александр Лукашенко высказался о перспективах сотрудничества Беларуси и Мозамбика. На встрече с председателем Сената Зимбабве глава государства предложил реализовать трехсторонний проект с Мозамбиком по строительству морского порта, который мог бы стать стратегической точкой опоры на юго-востоке Африки.