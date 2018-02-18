Макей: Ишингер и его секретариат предложили провести в Беларуси встречу Основной группы Мюнхенской конференции

Новости Беларуси. Осенью Минск станет площадкой для обсуждения вопросов мировой безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в эксклюзивном интервью нашему телеканалу в Мюнхене, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Столица Баварии на неделе стала центром дискуссий вокруг тем, которые сегодня волнуют все мировое сообщество. Из Германии передает Алексей Адашкин.

Алексей Адашкин, СТВ:

Мюнхен в 1972 году принимал летнюю Олимпиаду. Спортивные объекты, возведенные для соревнований, используются за тех пор. Те Игры стали самыми кровавыми в истории спорта. В результате теракта погибли 11 спортсменов из Израиля. Вот этот мемориал, посвященный той трагедии и символизирующий собой открытую рану, был построен лишь в 2017 году – то есть через 45 лет после драматических событий.

Малоизвестный факт – среди жертв был и 18-летний уроженец Минска Марк Славин. Он эмигрировал в Израиль всего за три месяца до роковой Олимпиады. Именно после трагедии в Мюнхене во всем мире началось создание специальных отрядов по борьбе с терроризмом.

Джина Зайтц, житель Нюрнберга:

Конечно, власти должны сегодня более тщательно следить за безопасностью на публичных мероприятиях. Ну а мы должны продолжать жить обычной жизнью. Мы не должны бояться. Нельзя менять наши привычки из-за преступников.

Сделать мир чуть более безопасным – это, пожалуй, главная цель Мюнхенской конференции, которая проводится в Баварской столице с 1963 года. Угроз сегодня как никогда много. Чтобы провести форум с участием высокопоставленных гостей, центр города превратили в неприступную крепость. Охрану обеспечивали 4000 полицейских.

Себастьян Курц, федеральный канцлер Австрии:

Нельзя сказать, что в последние годы мир стал безопаснее, а окружение ЕС стабильнее. Поэтому дискуссия в Мюнхене имеет смысл. У нас появляется возможность обсудить ситуацию в Евросоюзе и необходимые изменения в Европе.

Даже в Германии сегодня дефицит стабильности – политической. В 2018 году страна впервые в своей истории принимает Мюнхенскую конференцию без действующего правительства. Здесь с осени не могут договориться о разделении министерских портфелей. Один из спорных вопросов – ограничение миграции.

Николай Накропин, блогер (Мюнхен):

Бывает так, что подходишь к домам, смотришь на таблички, а там живут сплошные иностранцы. Кто у нас тут? Вот – Хусаини. В доме восемь квартир, из них минимум в трех живут приезжие.

Ведущие партии согласились, что Германия может принимать не более 220 тысяч беженцев в год. В 2015 году в страну приехало более миллиона переселенцев. Николай Накропин в начале 90-х бежал в Германию из Советского Союза. Сегодня работает в IT, ведет блог о жизни в Мюнхене. Николай стал нашим проводников в один из самых мигрантских районов города – Мильбертсхофен.

Николай Накропин:

Нужно помогать людям, попавшим в беду. Но, к сожалению, параллельно к сирийцам и иракцам присоединились другие народы, экономические беженцы, которые пытаются каким-то образом присосаться к социальной системе. Я лично, как живущий в стране очень-очень давно, плачу здесь налоги всю свою жизнь. Мне это действует на нервы, так же как и очень-очень большой части немецкого общества.

Но массовое переселение народов началось в том числе из-за геополитических ошибок. Ближний Восток, Северная Африка, Сирия, Ирак. Горячих точек меньше не становится. Главным глобальным риском сегодня эксперты называют конфронтацию между основными центрами силы.

Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности:

Раньше было больше доверия между западом и странами бывшего соцлагеря. Однако взаимопонимание испарилось. Но без диалога, без переговоров никакого доверия не будет. Вот почему я поддерживаю идею, что процесс «Хельсинки-2» – это сегодня именно то, что доктор прописал.

Алексей Адашкин:

Одна из достопримечательностей Мюнхена – лестница, установленная во дворе офисного здания. Прогулка по уникальному сооружению может длиться вечность, при этом ты не перемещаешься со своей начальной точки. Создается впечатление, что система современных международных отношений движется по такому же бесконечному маршруту. Мир и стабильность – об этом постоянно говорят политики, но вооруженных конфликтов меньше не становится. Только построив новую архитектуру глобальной безопасности, можно вырваться из этого замкнутого круга. До сих пор далек до завершения кризис на юго-востоке Украины. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в Мюнхене предложил ввести на Донбасс миротворцев ООН. Причем в рядах «голубых касок» могут быть и белорусы.

Андерс Фог Расмуссен, генеральный секретарь НАТО (2009-2014), премьер-министр Дании (2001-2009):

К идее с миротворцами кто-то может относиться скептически. Но сегодня самое важное – это получить одобрение этой инициативы со стороны Украины и России. Я считаю, что Беларусь – один из самых очевидных участников этой операции. Существует минский процесс – это хорошая основа для возвращения мира в Украину. Размещение же миротворцев может стать очень эффективным инструментом для выполнения минских договоренностей. По предварительным расчетам для миротворческой операции может понадобиться до 20 тысяч военных и 4000 полицейских.

Майкл Макфол, профессор Стэнфордского университета, дипломат:

Если получается и есть поддержка – в первую очередь от украинцев (для меня это самое главное) – тогда, конечно, Беларусь могла бы играть очень хорошую роль, поскольку это страна близкая к украинцам.

Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем провела серию переговоров с представителями ЕС, США и отдельных стран Африки. Алексей Адашкин:

С каждым годом прогнозы экспертов Мюнхенской конференции все более мрачные. На этом фоне, наверное, более актуальной становится белорусская инициатива по запуску процесса «Хельсинки-2»?

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Конечно. И доклад, который был подготовлен накануне конференции, говорит о том, что уровень напряженности, уровень конфронтации в регионе не снизился. Мы, находясь на этом геополитическом разломе между Востоком и Западом, чувствуем это на себе, наверное, как никто другой. Для нас является главнейшей целью всячески содействовать снижению этой напряженности. Необходимо садиться за стол переговоров и обсуждать ситуацию, определять «красные линии», как говорят дипломаты, за которые нельзя заходить. Определять проблемы, которые представляют опасность для всего человечества, для нашего региона в частности. И пытаться найти точки совместимости, которые помогут нам выйти на решение крупных вопросов. Вот в чем идея. Она проста, но очень важна. Важно начать дискуссию, которая позволила бы нам прийти к какому-то большему пониманию. Пониманию, которого сегодня абсолютно нет – об этом говорит даже содержание дискуссии в ходе нынешней Мюнхенской конференции.

Алексей Адашкин:

Вопрос ввода миротворцев на юго-восток Украины – об этом много говорили в Мюнхене. В том числе обсуждается участие и белорусских военнослужащих в этой операции. Как наша страна видит подобную миссию?

Владимир Макей:

О возможности ввода белорусских миротворцев в этот регион Президент Беларуси заявил еще в октябре 2014 года. Через некоторое время к этой идее вернулись, но время было упущено. К сожалению, сейчас организовать эту инициативу – намного более трудное дело, чем это было тогда. Но, как мы знаем, в сентябре 2017 года президент России предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения. Украинская сторона внесла свои предложения относительно того, как она видит эту идею. Поэтому задача состоит в том, чтобы сблизить эти позиции, найти, возможно, какое-то компромиссное решение. Именно об этом мы говорили с представителем США. Мы запросили встречу, и она состоялась со специальным посланником США по Украине, господином Волкером. Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон.

Алексей Адашкин:

Вы встречались с председателем Мюнхенской конференции. Возможно, удалось договориться о проведении какого-то отдельного мероприятия? Владимир Макей:

Действительно, господин Ишингер и его секретариат предложили провести в Беларуси в октябре этого года встречу так называемой Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эта встреча представляет собой собрание видных руководителей, политиков, политических деятелей, государственных деятелей в закрытом формате. Порядка 70-80 человек, которые собираются и обсуждают самые актуальные, волнующие на данный момент проблемы. Беларусь сегодня представляет собой место, где можно собрать людей из различных конфликтующих регионов. И я убежден: эта встреча, если она состоится на белорусской земле, тоже внесет свой вклад в снижение напряженности, конфронтации, которые сегодня, к сожалению, присутствуют в нашем регионе.

В Мюнхене в 2018 году как никогда много говорили об экономике. В форуме приняли участие 50 топ-менеджеров крупнейших международных компаний. Германия – один из наших ключевых торговых партнеров. В 2017 году товарооборот между двумя странами вырос на четверть. Немецкие бизнесмены активно инвестируют в Беларусь.

Михаэль Хармс, управляющий директор Восточного комитета германской экономики:

Я вообще считаю, что Беларусь может играть роль новой Центральной Европы. Как вы знаете, в 90-е годы немецкий бизнес очень сильно пошел в Чехию, Венгрию, Польшу. И сейчас такую роль – интересного производственного места с низкими ценами, хорошей квалификацией персонала, хорошим индустриальным потенциалом – ее могла бы сыграть Беларусь. Плюс безопасность и устойчивые условия для ведения бизнеса.

Какие товары из нашей страны можно купить в баварской столице? С таким вопросом мы пришли в один из магазинов в спальном районе города. Гематоген, селедка, морская капуста и березовый сок. Оказалось, что все это – самые популярные у жителей Мюнхена продукты из Беларуси. Хозяйка магазина – Дина Жиляева – за последнее время дважды была в Минске и теперь хочет расширить ассортимент своего магазина.

Дина Жиляева, собственник магазина (Мюнхен):

Мне понравились в Беларуси кондитерские изделия. Я имею в виду конфеты и шоколадные торты. Это то, что можно сюда привезти. Конечно, там и молочка замечательная. Может, можно из Беларуси и это тоже?