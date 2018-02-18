Протоиерей Фёдор Повный: «Не просто идём на выбранный участок бездумно поставить галочку»

Новости Беларуси. После литургии Прощеного воскресенья отдать свой голос поспешил и настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церковнослужитель признался, что старается не пропускать ни одни выборы.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Если мы мало-мальски себя уважаем, то не просто идем на выбранный участок бездумно поставить галочку. За нашим выбором стоит человеческое доверие. Мы вручаем свои заботы и попечение о нас, о нашем городе, нашей стране своему ближнему, делегируя ему меру и свою ответственность.