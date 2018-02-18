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Протоиерей Фёдор Повный: «Не просто идём на выбранный участок бездумно поставить галочку»

18 февраля 2018 16:34
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Новости Беларуси. После литургии Прощеного воскресенья отдать свой голос поспешил и настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церковнослужитель признался, что старается не пропускать ни одни выборы.  

Протоиерей Фёдор Повный: «Не просто идём на выбранный участок бездумно поставить галочку»-1

Протоиерей Фёдор Повный: «Не просто идём на выбранный участок бездумно поставить галочку»-3

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:  
Если мы мало-мальски себя уважаем, то не просто идем на выбранный участок бездумно поставить галочку. За нашим выбором стоит человеческое доверие. Мы вручаем свои заботы и попечение о нас, о нашем городе, нашей стране своему ближнему, делегируя ему меру и свою ответственность.  

# Фотофакт # Протоиерей Федор Повный # Выборы депутатов в местные Советы

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