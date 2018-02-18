Ермошина: Попытки провокаций были, но на них не повелись ни избирательные комиссии, ни избиратели

Новости Беларуси. На местных выборах нет порога явки, а потому кампания проходит в один тур, и побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Корреспондент Яна Шипко на прямой связи из Центризбиркома.

Яна Шипко, СТВ:

Рядом со мной глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Лидия Михайловна, добрый вечер. Как прошел сегодняшний день?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Этот день прошел достаточно благополучно, не смотря на попытки организации отдельных провокаций, какие-то фейковые новости, которые сливались в интернет. Тем не менее, на них не повелись ни избирательные комиссии, ни избиратели.

Яна Шипко:

Информационная картина дня складывалась довольно спокойная?

Лидия Ермошина:

Давайте не будем забывать, что это местные выборы. Здесь не идет борьба за мандаты, которые предоставляют профессию, привилегии и так далее. Это общественные нагрузки. Да, они статусные, особенно на высоком уровне. Да, для партий это, наверное, тоже имеет значение, как попытка влиять на местное самоуправление.

Тем не менее, конечно, острая борьба здесь не проходила, поэтому и фон был спокойный. Не так много вкладывалось сил, чтобы выборы сорвать либо опорочить.