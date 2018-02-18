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Ермошина: Попытки провокаций были, но на них не повелись ни избирательные комиссии, ни избиратели

18 февраля 2018 16:43
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Новости Беларуси. На местных  выборах нет порога явки, а потому кампания проходит в один тур, и побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Корреспондент Яна Шипко на прямой связи из Центризбиркома.  

Яна Шипко, СТВ:
Рядом со мной глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Лидия Михайловна, добрый вечер. Как прошел сегодняшний день?  

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:  
Этот день прошел достаточно благополучно, не смотря на попытки организации отдельных провокаций, какие-то фейковые новости, которые сливались в интернет. Тем не менее, на них не повелись ни избирательные комиссии, ни избиратели.  

Яна Шипко:  
Информационная картина дня складывалась довольно спокойная?  

Лидия Ермошина:  
Давайте не будем забывать, что это местные выборы. Здесь не идет борьба за мандаты, которые предоставляют профессию, привилегии и так далее. Это общественные нагрузки. Да, они статусные, особенно на высоком уровне. Да, для партий это, наверное, тоже имеет значение, как попытка влиять на местное самоуправление.  

Тем не менее, конечно, острая борьба здесь не проходила, поэтому и фон был спокойный. Не так много вкладывалось сил, чтобы выборы сорвать либо опорочить.  

Ермошина: Попытки провокаций были, но на них не повелись ни избирательные комиссии, ни избиратели-1

  

Яна Шипко:  
В Европе последнее время говорят о таком явлении, как «избирательная апатия», когда избиратели не проявляют интереса к выборам. У нас, не смотря на то, что не такой резонанс имеют эти выборы, как, скажем, в парламент, говорить о таком не приходится. Можно судить о том, что очень активно участвовали белорусы?  

Лидия Ермошина:  
Во-первых, у нас есть досрочное голосование. Далеко не во всех европейских государствах оно существует (хотя тоже там есть голосование по почте). Все-таки оно у нас организовано. Ну и потом, у нас местные власти очень активно работают над явкой избирателей. Иногда даже чересчур, что вызывает жалобы определенные. Но, тем не менее, это обеспечивает, скажем так, проведение выборов при широкой информированности избирателей об этом процессе.

Яна Шипко:  
На протяжении этого 12-часового выборного марафона удалось ли найти время, чтобы соблюсти масленичные традиции – скажем, отведать блинов?  

Лидия Ермошина:  
Да, это святое. Мы не отказываемся от своих лучших традиций, а блины относятся к этой категории. Одна из наших сотрудниц выполнила вот эту вот миссию, напекла блинов на всю команду. Поэтому сегодня нам удалось проводить Масленицу.  

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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