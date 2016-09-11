Юрий Шевцов: главная особенность нынешних выборов в почти отсутствующем вмешательстве внешних сил

Новости Беларуси. Вся самая оперативная информация о ходе парламентских выборов стекается во Дворец Республики. Здесь продолжает работу информационный центр ЦИК. Несколько минут тому назад завершилась уже четвертая за сегодня пресс-конференция Лидии Ермошиной. Журналистам глава Центризбиркома озвучила последние данные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное, что прозвучало только что на брифинге: выборы состоялись. В целом по стране проголосовали чуть более половины избирателей. Однако, как отметила глава ЦИК Лидия Ермошина, чтобы выборы были признанны и можно было говорить об избрании депутатов,

50-процентный порог явки избирателей должен превысить во всех 110 округах по стране.

Пока некоторые округа только догоняют этот показатель.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я могу сказать, что везде прекрасные перспективы, особенно в провинции, потому что везде явка избирателей уже приближалась к 50%. В Минске были избирательные округа, где были 37%, 35%, 38%, 34%. Но тоже в большинстве избирательных округов явка избирателей была более 40%. Я надеюсь, что и в Минске выборы будут тоже признаны состоявшимися и депутаты будут избраны.

На связь с главой Центризбиркома продолжают выходить регионы и делиться тем, как проходят выборы в их округах.

И без курьезных ситуаций не обошлось. Это касается некоторых жалоб.

Представитель участковой избирательной комиссии:

На одном участке поступили три жалобы. По первой жалобе наблюдатель пожаловался, что член участковой комиссии не предложил ему чашечку кофе. Через какое-то время опять поступила жалоба в адрес председателя участковой комиссии: в помещении были надуты воздушные шарики, один лопнул, который отвлек его от исполнения процесса наблюдений. И третью жалобу настрочили. Члены участковой комиссии пили чай с печеньем, и это тоже мешало наблюдателю проводить наблюдение за выборами.

Инфоцентр сегодня – еще и масштабная площадка для обмена мнениями. Начался уже второй круглый стол с участием экспертов, политологов, журналистов.

Виктор Ватыль, заведующий кафедрой политологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Та кампания, которая проводилась до сегодняшнего дня, во многом была рациональна, здесь четко проглядывался организационный почерк. Это видно не только в Минске, но и на местах. Я представляю Гродно, Гродненскую область. И мне было видно там, как она проходила.

Давид Ротман, директор Центра социальных и политических исследований Белорусского государственного университета:

СМИ, власти городов, я так думаю, по всей Беларуси многое сделали для того, чтобы население было информировано. И, скорее всего, это сработает, так и нужно делать. Осведомленность о том, что будут проходить выборы, в вопросах была достаточно высокой.

Во всех уголках страны работают международные наблюдатели.

Тигран Уриханян, наблюдатель МПА СНГ:

Четко проявляется желание граждан участвовать в построении своего государства, в развитии демократических процессов, в участии в выборах. И все это с открытым позитивом. Это очень важно.

Ван Кайвэнь, заместитель генерального секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества:

Первое впечатление очень хорошее, мы здесь уже находимся несколько дней. И чувствуется, что были проведены очень хорошие подготовительные работы к проведению выборов. И сейчас процесс идет нормально. Мы сегодня побывали на нескольких участках вместе с нашим генеральным секретарем.

Сейчас в Европе существует такая тенденция, появился даже термин такой, как «усталость избирателя от выборов». Там рекорды по низкой явке. Вот у нас уже в середине дня можно говорить о том, что выборы состоялись. Насколько это свидетельствует о том, что белорусы заинтересованы в том, чтобы обновленный состав парламента был качественным, и вообще неравнодушны к тому, по какому сценарию дальше будет развиваться жизнь в стране?

Юрий Шевцов, директор Центра проблем европейской интеграции:

Так и есть, это именно об этом и свидетельствует. Во-первых, у нас традиционно высокая явка на выборах. Во-вторых, сейчас у нас общество переживает своего рода внутренний шок от ситуации в Украине. И поэтому явка на выборы очень часто означает личную декларацию лояльности государства. То есть государство ощущается как некая сила, которая защищает общество от хаоса, напоминающий тот, что в соседней стране.

Особенностью этой избирательной кампании называют повышенную медийность. Действительно, мы можем наблюдать повышенный интерес иностранных журналистов, экспертов. В чем для вас еще изюминки, особенности этой кампании?

Юрий Шевцов:

Главная особенность, которая отличает эти выборы от всех, которые были после распада СССР, это почти отсутствующее вмешательство внешних сил в нашу предвыборную кампанию. Никогда еще у нас за 20 с лишним лет независимости не было подобного. Но сегодня, в эти выборы, извне не оказывалось ни медийной, ни дипломатической, ни финансовой заметной поддержки радикальной оппозиции. И поэтому мы не имели на эти выборы эксцессов, которые бывали всегда в прошлые годы. Это первая особенность. Я думаю, она ключевая. Вторая, я уже о ней немного казал:

у нас произошла консолидация общества вокруг государства после начала войны в Украине.

И так у нас была высока степень внутреннего единства, но сегодня она стала выше. И уже набралась тенденция. Мы видели президентские выборы: Лукашенко победил с беспрецедентным даже для него процентом голосов. Вот сегодняшняя явка на выборах и, скорее всего результаты будут такими же.

Насколько осознанно белорусы делают выбор? Кому вообще отдают предпочтение, ведь конкуренция высока, выбирать есть из кого?

Юрий Шевцов:

Вы знаете, главный критерий, которым почти всегда руководствуются избиратели, это насколько данный человек на их участке, из списка, влиятелен в принятии каких-то конкретных решений, касающихся жизни государства и их участка. То есть у нас будут авторитетные врачи, руководители крупных промышленных предприятий. Какие-то люди, которые уже состоялись. А не те, кто выступает под какими-то политизированными идеологическими программами.

Вы занимаетесь проблемами европейской интеграции. Какие-то оценки от коллег из той же Европы пришлось услышать сегодня?

Юрий Шевцов:

Да, конечно, постоянно. По большому счету, всех в Беларуси интересует от наших выборов, будет ли сюда перекидываться нестабильность из Украины или нет. А тут очевидно, что не перекидывается. Поэтому это становится дополнительным аргументом в пользу того, что с Беларусью надо выстраивать дальнейшие отношения, снимать и вообще уничтожать санкции, которые остались. То есть

для нас эти выборы имеют шанс стать дополнительной точкой соприкосновения с окружающим миром.

И нам воздаться, я думаю, надеюсь, трансформировать результаты этих выборов в дополнительное благожелательное отношение к нам соседей.