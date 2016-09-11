Голосование на закрытых участках Минского района: Выборы – важное событие для страны, поэтому каждый человек, имеющий право голоса, обязан в них поучаствовать

Новости Беларуси. Организовано и четко прошло в Минской области голосование на закрытых участках, где свой выбор делали военные, пациенты медицинских и социальных учреждений.

Юлия Брожина, «Мінская праўда»

Так, подопечным Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов потребовалось менее двух часов, чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата в депутаты.

Еще не было 8 часов утра, а в фойе учреждения, где разместился участок для голосования, было не протолкнуться.

Люди занимали очередь и с нетерпением ждали открытия. Первым проголосовал Михаил Николаевич Корень, бывший малолетний узник фашистских лагерей. В черном костюме, с медалями на груди – мужчина в такой ответственный день выглядел безупречно.

Михаил Корень, житель интерната:

Проголосовал за процветающую Беларусь. Выборы – важное событие для страны, поэтому каждый человек, имеющий право голоса, обязан в них поучаствовать. Ждём от наших будущих депутатов активной работы. Хотелось бы, чтобы на улице Победы, на которой размещается дом-интернат, сделали ремонт. Хорошего пешеходного тротуара на ней нет. Зимой, чтобы разминуться с машиной, людям нужно залезть в сугроб.

Еще один вопрос, который меня волнует, – приравняют ли когда-нибудь бывших узников к ветеранам Великой Отечественной войны, как это сделано в Российской Федерации. Когда началась война, мне было неполных 6 лет. Где-то год я находился в страшном детском концлагере в деревне Скобровка Пуховичского района, а при освобождении Беларуси нас отправили в Восточную Пруссию. Как выжили, одному Богу известно.

В парламентских выборах от Логойского избирательного округа №75 участвуют два кандидата в депутаты. Обоих жители дома-интерната накануне активно обсуждали, вдумчиво вчитывались в их избирательные программы – в доме-интернате теме выборов посвящен целый уголок.

Впервые приняла участие в выборах Карина Кухаренко, которая недавно вернулась с отдыха в Италии, куда ее летом приглашала одна семья. Чтобы этот день ей запомнился, руководство дома-интерната подготовила для нее вкусный подарок – набор сладостей.

Карина Кухаренко, житель дома-интерната:

Голосовала впервые, было очень ответственно и волнительно. Спасибо сотрудникам дома-интерната, которые организовали все на высшем уровне.

Самой старейшей жительнице дома-интерната – 95 лет, из них 10 Янина Петровна Аниськович живет в доме-интернате.

Янина Петровна, житель дома-интерната:

Сколько раз голосовала за свою жизнь, уже даже и не припомню. Считаю, что это долг каждого гражданина, поэтому и эти выборы ждала с нетерпением.

Уже в 9.45 утра в списках избирателей не было ни одной фамилии, напротив которой была бы не поставлена роспись.

Все 194 человека приняли участие в выборах.

К тем, кто должен соблюдать постельный режим, а таких 92 человека, члены избирательной комиссии приходили сами с урной для голосования. Еще 2 человека сейчас в больнице, поэтому свой голос они отдали там.

Валентина Канаш, директор дома-интерната:

Наши подопечные оказались очень активными. Все хотели быть в числе первых, поэтому почти 80% проголосовали в первый час работы избирательного участка. Потом люди по желанию шли в буфет, где приобретали нужные товары, а в 11 утра их ждал концерт работников районного Дома культуры.

Наталья Аринич, наблюдатель:

Выборы прошли чисто и прозрачно. Явка 100%. Каких-то инцидентов за время работы избирательного участка зафиксировано не было.

Елена Шантыко, «Пухавіцкія навіны»

Девяносто человек были внесены в списки избирателей на Марьиногорском больничном участке для голосования № 48. Это люди, которые по причине болезни не смогли проголосовать на своих избирательных участках.

Традиционно в медицинском учреждении голосование прошло спокойно и организованно.

Пациенты больницы с самого утра отдали свои голоса за кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. К тем, кто в силу обстоятельств не смог спуститься в холл, где было организовано голосование, члены избирательной комиссии пришли прямо в палаты.

Свой голос за кандидата на этом избирательном участке отдала и медицинский работник Марина Гоман, главная медицинская сестра Свислочской больницы.

Марина Гоман, главная медицинская сестра Свислочской больницы:

Так получилось, что накануне выборов я сама оказаласьпациентом. Но это не стало препятствием для того, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Олег Беганский, «Молодечненская газета»

Голосование на Больничном втором участке №13 Молодечненской городского округа №72 завершилось примерно в 11 часов. Всего на нем проголосовали 135 избирателей.

Людмила Джурова, председатель участковой избирательной комиссии:

Участок относится к категории закрытых и объединяет детскую больницу и больницу №2. Выборы на таких проводятся только в основной день голосования и завершаются, когда проголосовали все внесенные в список избиратели.

Людмила Евграфьевна подчеркнула, что большая подготовительная работа была проведена накануне 11 сентября. Пациенты учреждения здравоохранения имели возможность познакомиться с программами каждого кандидата на место в парламент. Соответствующая информация размещалась на специальном стенде. Для людей со слабым зрением - лупа и трафареты.

Члены комиссии объясняли избирателям, как без ошибок заполнять бюллетени.

Людмила Джурова:

Комиссия доброжелательно и внимательно отнеслись к каждому внесенному в список избирателей. Для лежачих больных голосование было организовано прямо в палатах. Избиратели, а это в основном жители города и района, проявили высокую активность и благодарили за предоставленную возможность принять участие в народном волеизъявлении.

То, что выборы на этом закрытом участке прошли без нарушений, подтвердили наблюдатели от БРСМ, РОО «Белая Русь» и профсоюза работников здравоохранения.

По информации Миноблисполкома.