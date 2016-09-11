Вадим Ипатов, зампредседателя ЦИК: жалоб от международных наблюдателей к нам не поступало

Новости Беларуси. Съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ в эти минуты работает в Центризбиркоме.

Илона Волынец, СТВ:

Центризбирком по-прежнему продолжает принимать всю информмацию от избирательных участков по всей стране. На данный момент явка избирателей составляет уже свыше 50%. Более точные цифры нам готов прокомментировать заместитель председателя Центризбиркома Вадим Дмитриевич Ипатов.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Действительно, явка избирателей уже более 50% – 52,49%. Хочется отметить, что продолжают также активно идти избиратели на избирательные участки в Витебской области, в Гомельской области, в Могилевской области. Самая последняя информация из Брестской области о том, что

уже во всех округах Брестской области выборы состоялись.

Илона Волынец:

Избирательные участки работают почти 9 часов. Может быть, были какие-то обращения, пожелания от избирателей?

Вадим Ипатов:

Это, естественно, одна из сложных работ Центризбиркома и других избирательных комиссий, связанная, прежде всего, с обращениями граждан.

Поступают различные обращения в виде звонков по телефону, электронные обращения.

Но если говорить о звонках, то по состоянию на 16 часов уже поступило более 40 звонков. Больше всего звонков поступило из Минска – 29, из Минской области – 5 звонков. Обращения самые различные. Основную массу обращений составляют, когда избиратели уточняют, на какой избирательный участок им необходимо прибыть для того, чтобы отдать свой голос, либо уточняют, почему не оказалось его в списках и так далее. То есть самые различные.

Илона Волынец:

Может, какие-то казусы были?

Вадим Ипатов:

Казусы всегда бывают. Последний казус был, когда один избиратель позвонил, сказал: почему на избирательном участке громко играет музыка. Через некоторое время другой избиратель позвонил, сказал: почему прекратила играть музыка – это же праздник. Это люди, в работе участково-избирательных комиссий все это учитывают.

Илона Волынец:

За ходом того, как проходит голосование, следят международные эксперты. У них были какие-то замечания? Может, возникали спорные моменты.

Вадим Ипатов:

Международные наблюдатели, уже озвучивалась, какая у нас цифра в стране международных наблюдателей, это их постоянная работа на всех выборах: осуществляется наблюдение, как проходит, как исполняется законодательство. Как правило, международные наблюдатели накапливают информацию, потом готовится соответствующий отчет. Пока мы отчета этого не имеем.

Жалоб от наблюдателей к нам в Центризбирком не поступало.

Илона Волынец:

Погода отличная, солнечно. Может, многие белорусы уехали за город. Сейчас будут возвращаться домой. Ожидаете ли вы наплыв избирателей после 6 вечера?

Вадим Ипатов:

Здесь можно проанализировать предыдущие избирательные кампании. Что касается сегодняшнего дня основного голосования, то мы обратили внимание, что после 10 часов и до обеда пошел больший наплыв избирателей на избирательные участки. Это говорит о том, что люди встали, отдохнули, позавтракали и решили отдать свои голоса. И поскольку многие наши граждане пользуются вот такой, как вы сказали, погодой, выезжают для того, чтобы побыть у своих родителей или навести порядок на своих земельных участках, то естественно, определенный наплыв, возможно, есть. Участковые избирательные комиссии готовы к этому наплыву и это для нас не будет новостью.