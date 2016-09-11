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Боксёр Дмитрий Асанов: Всей семьей изучали предвыборные программы

11 сентября 2016 14:06
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Новости Беларуси. На избирательный участок Молодечненского городского избирательного округа № 72 Дмитрий Асанов пришел вместе с отцом и по совместительству тренером Сергеем Асановым.

Боксёр, представлявший Беларусь в Рио, голосовал на парламентских выборах впервые и делал это уверенно.

Дмитрий Асанов, боксёр:
Знаю, за кого голосую, уверен в этом кандидате. Всей семьей изучали предвыборные программы. Понравилось, что многие кандидаты в депутаты обратили внимание на развитие детского спорта и открытие спортивных площадок. Это меня волнует в первую очередь.

Сергея Асанова, по его признанию, больше волновала экономическая составляющая предвыборных программ.

Всего на избирательном участке Молодечненского городского избирательного округа №72 к 15-00 проголосовало более 50% избирателей.

Источник: газета «Минская правда», Е. Крылова.

# Выборы-2019 # Дмитрий Асанов

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