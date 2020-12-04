Юрий Амбразевич: проиллюстрирую, кому и зачем нужна нестабильность в Беларуси

Новости Беларуси. «Давление и санкции – это прямое нарушение международного права». Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Юрий Амбразевич во время онлайн-дискуссии в Совете по правам человека, где рассматривалась ситуация в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Амбразевич, постоянный представитель Б еларуси при О тделении ООН в Ж еневе: Санкции могут быть наложены только в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Еще не было примеров, чтобы односторонние санкции заставили кого-то измениться, а вот обратных примеров множество. Беларусь обращается к авторам резолюции 45/1 с призывом отказаться от полоскания белорусского вопроса в ООН. Беларусь предлагает ЕС вернуться к логике взаимодействия, которая преобладала в наших отношениях последние три года. За эти три года в сферах интересов каждой стороны было достигнуто столько же, сколько за предыдущие 15 лет санкций. Других коллег хочу призвать к солидарности против односторонних принудительных мер. И мы признательны всем делегациям, которые выступили с позиции созвучных правительству Беларуси.

Во время дискуссии была затронута тема двойных стандартов европейских стран по отношению к Беларуси. Амбразевич отметил, что в отличие от государств с развитой демократией, где знакомство протестующих со спецсредствами и жестокостью полиции происходит с завидной регулярностью, практически еженедельно, в Беларуси протестующие вышли на улицу впервые за 10 лет.

Юрий Амбразевич:

Потребуется много часов, чтобы подсчитать, сколько раз за последний год полиция Германии применяла жестокую силу в отношении протестующих. Смело можно сказать, что силы и спецсредства применялись десятки раз. В итоге избиты и задержаны не одна тысяча людей. А люди протестовали против ограничений в связи с пандемией. Не в пример мягче власти Германии обходятся с теми, кто позволил Human Rights Watch охарактеризовать Германию как страну, где ситуация с антисемитизмом и преступлениями на почве расовой ненависти вызывает растущую обеспокоенность. Аналогичную картину мы наблюдаем в Польше, где полиция жестоко разгоняет протестующих против варварской попытки навязать обществу средневековые подходы к планированию семьи.

Коротко проиллюстрирую, кому и зачем нужна нестабильность в Беларуси. Не буду говорить здесь о таких банальностях как геополитика. Есть намного более циничные примеры. Например, Польша, Литва и Украина в прямом смысле наживаются на политическом моменте в стране. Литва, которая с 1990 года потеряла одну треть населения, выдающееся достижение в мирный период, и Украина, чемпион по уровню жизни в регионе да и по вкладу в региональную безопасность, под видом заботы о простых людях публично заманивают белорусских программистов к ним на работу. Польша под тем же предлогом предложила переехать к ней белорусским медикам. Хотят решать свои проблемы за счет соседей. Вот вам и забота о демократии и гуманитарные визы. В таких целях можно и межгосударственные договоры нарушать.