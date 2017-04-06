Я показал Путину, кто наживается на санкционке. Александр Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир»

Новости Беларуси. Сохранение мира и безопасности в регионе сегодня стало одной из тем интервью Александра Лукашенко межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С белорусским Президентом Радик Батыршин общался 5 лет назад. Теперь разговор в рамках «Большого интервью». Во время открытой и откровенной беседы затронули широкий круг вопросов. Так, например, не обошли стороной итоги недавних переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также трагедию, которая случилась в то же время в Санкт-Петербурге. В этот момент, как отметил Александр Лукашенко, все проблемы в двусторонних отношениях Беларуси и России сразу же отошли на второй план. Главная задача любого государства – минимизировать число подобных террористических актов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, что были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам. Это напрягало и меня, и президента Путина. Все это было неприятно, тем более между нашими государствами. И мы готовились к этой встрече. Мы идем на эту встречу, как раз параллельно в этот же момент происходит террористический акт. И все эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи (мы были полны решимости, поспорив где-то, разрубить этот гордиев узел), отошли на задний план.

Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Что такое споры по нефти, по газу и прочее, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт и гибнут люди, которых мы должны защитить? Вопросы безопасности и были запланированы как основные вопросы, обороны тоже были запланированы как основные к переговорам с Путиным. Они вышли на первый план. Все остальное, житейское, отошло на задний план, и мы меньше посвятили времени урегулированию этих вопросов. Мы обратили внимание прежде всего на это. Это нам был урок в ту минуту, и это должно послужить уроком всем. Переговоры двух президентов прошли 3 апреля. Они получились максимально конструктивными и подробными. Александр Лукашенко и Владимир Путин несколько часов общались в формате «один на один», затем – в расширенным составе. В итоге принято принципиальное решение по рефинансированию долгов. Также две страны урегулировали все вопросы в нефтегазовой сфере.

Александр Лукашенко:

В сельском хозяйстве у нас практически нет проблем. Мы четко формируем программы на каждый год, в том числе и по поставкам продовольствия, особенно – в Российскую Федерацию. Например, в Российской Федерации сегодня дефицит молочных продуктов, молока 7 миллионов тонн. Мы поставляем туда 4 миллиона тонн, еще 3 – свободный рынок, не закрывается.

И я прямо Путину сказал: зачем вы блокируете поставки Белорусской продукции на российский рынок? То же самое по мясным продуктам происходит. Мы что, создаем конкуренцию вашим предприятиям? Практически нет, потому что рынок свободный. То, что у нас цены ниже и качество выше, не повод для того, чтобы нас гнобить не пускать на рынок. Надо работать в России, производить продукцию, чтобы она была чиста от нитратов, допустим. Надо эту продукцию перерабатывать на современных молоко- и мясоперерабатывающих предприятиях и так далее. Мы переработку сельхозпродукции привели в соответствие с мировыми стандартами, для нас открылся европейски рынок. Они приехали, проверили и сказали: «Да Господь с вами, мы не ожидали, что у вас такой уровень». Мы поставляем в Европу, а россияне начали тормозить. Но мы в связи с этим перешли к другому вопросу. Я ему показал, кто наживается на этой санкционке.

За что нам всегда говорят: «Вот, польские яблоки. Вот, немецкое мясо или голландское». Да Господь с вами! Вы разберитесь, кто это везет, и что в этой ситуации можем сделать мы. На территорию Беларуси можно завести продукцию любого государства.

Так это же делают не белорусы, как оказалось, а бандиты с большой дороги. Российские бандиты. Я ему раскрыт карты, и мы в ближайшее время предпримем, мы договорились об этом, систему мер для того, чтобы предупредить это. Но только нас не надо гнобить, если у вас члены правительства сегодня владеют огромными латифундиями и тоже занимаются сельским хозяйством. И чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов. Это – не получится. Что касается вопросов промышленности, надо идти в направлении кооперации. Надо кооперироваться, никто не против. Но это должно быть порядочно, честно, не то что «вы отдайте нам это предприятие и забудьте про него». Зачем подобным образом действовать? Ничего и никому мы не собираемся отдавать. Если вы хотите участвовать в приватизации – цена известна. Платите деньги и приходите, мы не против. Но главное, чтобы людей на улицу не выкидывали с этих предприятий, чтобы предприятия модернизировались и развивались. Договорились по вопросам поставки нефти на территорию Беларуси в прежних объемах, 24 миллиона. То, что мы сегодня платим приличную цену за газ, это факт. Мы нашли развязки по этому вопросу. Россия компенсирует нам вот это расхождение в нынешней цене и реальной цене за счет реэкспорта нефти. Они нам отдают миллионы тонн нефти, продавайте и деньги забирайте себе в размерах таможенных пошлин. Мы за счет этого получили более низкие цены на природный газ. На нефть цены сейчас приемлемые, тут у нас нет проблем и не будет. Мы заканчиваем в ближайшее время модернизацию наших нефтеперерабатывающих заводов (хотя они и сейчас очень высокого уровня). Закончим, и это будет 95% выхода светлых нефтепродуктов. Тогда вопрос по нефти отпадет сам по себе. Мы сможем с любого рынка покупать нефть, перерабатывать у себя и получать соответствующую прибыль. Это россияне тоже понимают.

Безопасность – тема номер один. И во время переговоров Президентов, и во время сегодняшнего интервью. Говорили о проведении совместных стратегических учений «Запад-2017». Правда, такое отношение двух стран к вопросам обороны устраивает не всех. Так, недавно в некоторых СМИ всплыло обращение нескольких конгрессменов США, которые крайне недовольны союзническими отношениями Минска и Москвы.

Александр Лукашенко:

Многие сконцентрировались почему-то на учениях «запад-2017», которые пройдут на территории Беларуси. Сегодня мне пришло письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов. В том числе там и известный персонаж Маккейн, который тут демократию в Беларуси ищет. Что мы вот тут кого-то задержали, и так далее, и тому подобное. В том числе и затрагивает вопросы наших действий, белорусов и россиян, на этом пространстве, в том числе в Беларуси, по обороне. Я ему пишут ответ, я найду, что ответить. Пускай они, во-первых, посмотрят на демократию в Западных странах. Совсем недавно и бомбили, и травили, и слезоточивый газ, и водометы, и дубины. И в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии. Ну, куда уже дальше? Оплот демократии. Посмотрите, что происходило во время выборов Дональда Трампа в США. Поэтому я им подсказываю, что сначала надо туда посмотреть, на эту «демократию». По крайней мере, мы никого слезоточивым газом не травили. Понятна их цель. Так вот, эти господа затрагивают вопрос учений. Для них это какая-то опасность.