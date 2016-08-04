Александр Лукашенко ответил СМИ на самые актуальные вопросы: о атомной электростанции и парламентских выборах

Новости Беларуси. 4 августа глава государства ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ интересовались инцидентом, произошедшим на строительной площадке атомной электростанции в Островце. Ряд изданий нагнетают ситуацию вокруг этого происшествия. Кому это выгодно и может ли всё это повлиять на ход строительства станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот недавно на Игналинке произошёл пожар. Закрыли станцию. Но её же не убрали, там же она фактически как действующая. Произошёл пожар. Вы даже не знаете об этом многие. Почему? Мы не делаем из этого катастрофу. Если нужна помощь – хорошо, мы поможем. Но они справляются сами с этим инцидентом, гораздо серьезнее, чем у нас. Мы не кричим об этом гвалтом. Ну, случилось так, надо разбираться. Пусть разбираются.

У нас что произошло? Некоторые дописались. И даже россияне, больше всего российские СМИ. «Упал реактор на строящейся атомной станции в Беларуси». Да очнитесь: там никакого реактора ещё нет, там есть металлической корпус, 20 см толщиной «бочка», в которую будет помещен реактор. Реактора там никакого нет.

Они перемещали его на складе. Мне доложили на утро, когда этот инцидент произошёл. Они там тренировались, поднимать его собирались. На утро мне доложили: его подняли на мой рост примерно, может, чуть выше 2, чуть больше, метра. У них стропы не выдержали, сползла эта «бочка» и одним своим краем упала на землю, с которой её подняли. Вы можете представить, как это произошло. Мне представили кадры эти, работают там наши люди, службы контролируют. Комитет Госбезопасности мне сразу доложил.

Моё решение: там у меня ответственный, вице-премьер Семашко и многие другие. Немедленно разберитесь! Даже если есть малейшие повреждения, царапины и прочее, мы от этого корпуса должны отказаться. И россияне говорят: «Если белорусы откажутся от этого корпуса». Мы будем видеть, что он нас настораживает, то никакие эксперты нам здесь не советчики. Мы откажемся от него. Привезут другой корпус и установят. Вот и весь инцидент.

Но нужен был повод пожевать это всё. Возвести это в какой-то абсолют. Это никому не нужно. Мы, прежде всего – мы, заинтересованы в том, чтобы наша атомная станция была безопасной. Мы постчернобыльская республика. Мы больше других пострадали. У нас население это очень остро воспринимает. И мы за это переживаем очень, и я лично контролирую ход строительства этой станции, не говоря уже о каких-то там инцидентах.

Вот если бы там где-то фундамент заложили и кусок стены обвалился, наверное, тоже вони было и гвалту на весь мир. Нужен повод тем, кому не нравится наша стройка. Кому не нравится – вы прекрасно знаете. Не знаю, почему литовцы уж так очень переживают по поводу атомной станции. Ещё раз публично говорю: давайте будем работать над тем, как её сделать совместной станцией. Чтобы она пользу приносила Беларуси и Литве. Мы к этому готовы, и такие предложения я направил руководству Литвы.

И в последнее время в СМИ, моя пресс-служба мне уже доложила, появляются здравые рассуждения литовских специалистов, которые: а) говорят: «А что вы всё гнобите Беларусь? Они всё равно построят эту станцию» (то, о чём я говорю); б) они больше, чем кто-либо, обеспокоены безопасностью; и с) это то, что я только что сказал: давайте вместе работать.

Если вы озабочены – найдите у себя не политика, а группу специалистов, профессионалов: В Литве, Латвии, Польше, если вы волнуетесь. И скажите: это профессионалы, которые хотят получать информацию для всей Литвы, Латвии или Польши. Мы будем с ними работать, у нас же секретов нет. И даже хорошо будет, если кто-то со стороны более пристально будет всматриваться в строительство атомной станции у нас, в Беларуси. Мы в этом крайне заинтересованы.

Всё это – политизация вопроса. Ничего того, что противоречит нашим принципам – принципам безопасности станции – мы не примем. Только самая безопасная станция. И в этом (ещё больше, чем мы) обеспокоены те, кто у нас строит эту станцию – россияне. Поэтому переживать по этому поводу абсолютно не нужно.

Ещё один вопрос касался парламентских выборов. Избирательная кампания вступает в активную фазу. Журналисты попросили Президента поделиться ожиданиями, которые белорусский лидер связывает с формированием нового созыва парламента.

Александр Лукашенко:

Посмотрите, что происходит вокруг: то там драку затеяли, то на Украине мордобоем занимаются, то политизация какая-то, то какие-то олигархи свои группы посоздавали, кто-то за деньги пришел в парламент. В Беларуси этого нет. Я вам ответственно заявляю, никто за деньги (кому-то кто-то проплатил), никакие олигархи и богатые люди (олигархов вообще в Беларуси нет), богатые люди своих депутатов не пропихнут в парламент. Такого ещё не было и, наверное, не будет. В этом величайшее достоинство и достижение нашего парламентаризма вообще и нашего парламента.

Наш парламент профессиональный, знает, что делать, не теряет связи со своими избирателями. Наш депутатский корпус очень приближен к своему избирателю. К тем, кто за них голосовал. В этом колоссальное преимущество нашего парламента.

Как видите, кампания идёт спокойно. Закончился период выдвижения кандидатов, идёт их регистрация кандидатов в депутаты. И то, что больше 6 человек по-моему там на место в парламенте, – это хороший показатель, я только рад. Значит, конкуренция будет обеспечена.

Я не вижу никакой чрезвычайщины, не вижу никакой настороженности по ходу выборов новых депутатов парламента. Откровенно скажу, как человек и Президент: я просто жду, чем закончатся парламентские выборы, чтобы организовать проведение первой сессии нового созыва парламента. Ну и обязательно использовать потенциал депутатов, которые не попадут в новый парламент. Это школа. Они прошли серьёзную школу, и мы их обязательно – я это не скрываю – должны трудоустроить. В стране все, кто пожелает работать где-то на хозяйственной работе, госслужбе, военные и так далее, все будут трудоустроены. Вот этим я в основном занимаюсь и обеспокоен в ходе новой парламентской кампании.