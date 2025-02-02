Депутат Европарламента от Словакии: я бы хотел поддержать дружбу Европы с Беларусью

Любош Блаха, депутат Европейского парламента (Словакия):

Я очень уважаю белорусский народ. Я был в Минске и Бресте много-много раз и встречал много замечательных людей. Неоценим вклад белорусского народа во Второй мировой войне. Вы потеряли треть населения, и мы об этом помним. Я уверен, что нам нужно иметь очень-очень хорошие отношения с нашими белорусскими друзьями. И я поздравил своим письмом также Президента Александра Лукашенко с победой на выборах. Я уверен, что нам нужно гораздо больше сотрудничать. Да, я понимаю, что есть давление со стороны западных стран, и это давление распространяется на любую страну, которая находится в дружеских отношениях с Российской Федерацией.

Но вы знаете, мы суверенные государства, мы братские государства. Я имею в виду Словакию и Беларусь, и я думаю, что нам нужно тесно сотрудничать. И именно поэтому я хотел бы поехать в Беларусь, в Минск, может быть, в ближайшие месяцы, и встретиться с политиками из Беларуси, и попытаться навести мосты между Европейским Союзом и Европейским парламентом и Беларусью. Я знаю, что здесь, в Брюсселе, есть много, очень много агрессивных европейских депутатов, которые ненавидят Беларусь, ненавидят Россию, ненавидят Китай, ненавидят всех. Но все же я верю, что здравый смысл в конце концов победит. И я хотел бы поддержать эту дружбу Словакии, Европы в целом с Беларусью.