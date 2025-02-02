Любош Блаха, депутат Европейского парламента (Словакия):

Наш главный интерес – защитить словацкие национальные интересы. И нам нужен газ из России. Это наш интерес. И сначала Зеленский приехал в Брюссель и сказал, что все соглашения, которые у нас были между словацким и украинским правительствами, не могут быть обсуждены. После этого господин Фицо, наш премьер-министр, очень открыто заявил, что мы собираемся пойти на некоторые ответные действия, потому что это действительно очень и очень опасно для Словакии. И он сказал: да, мы думаем о том, чтобы заблокировать электроэнергию для Украины или заблокировать любую европейскую поддержку для Украины, или взять деньги у украинских мигрантов в Словакии. Но это был всего лишь дипломатический инструмент, чтобы надавить на Зеленского. Теперь ситуация другая, потому что Зеленский находится под этим давлением и давлением со стороны. И это большая дипломатическая победа Словакии.

Мы победили Зеленского. Мы победили диктатора. И вот почему он в ярости. Вот почему он нападает на наше правительство. Вот почему он или его люди пытаются организовать какие-то беспорядки в Словакии. Он поддерживает это. Но нам нужно работать очень-очень мудро, потому что вы знаете, что в Европейском Союзе есть западные страны, которые яростно выступают против России и яростно поддерживают Украину. Даже они терпят бандеровские символы, неонацистские символы в Украине – что угодно. Но нам нужно быть очень умными в нашей дипломатии, чтобы не быть одинокими в этом процессе. И нам нужно иметь хорошие отношения также с западными державами. Потому что сегодняшние действия Украины – это ее нападение на весь Европейский Союз. Потому что если она остановит газ из России, более дешевый, я полагаю, это будет экономическим самоубийством для Европейского Союза. Так что сегодня даже Германия и другие европейские страны понимают, что это неправильные действия со стороны Украины.