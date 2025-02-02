Депутат Европарламента рассказал, почему не голосовал за резолюцию о выборах в Беларуси

Новый раунд игры в цветные революции. Почему с Беларусью не вышло, обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, ведущая:
Вы были одним из 25 членов Европарламента, которые проголосовали против недавней резолюции по белорусской тематике. Причем я отметила, что даже многие голосующие против аналогичных антироссийских резолюций в этот раз заняли иную позицию. Почему вы не побоялись остаться в гордом меньшинстве?
Петар Волгин, депутат Европейского парламента (Болгария):
Знаете, меня не интересует, сколько человек будет поддерживать тот или иной документ. Меня интересует прежде всего, есть ли в этом документе доля правды или это все ложь и какая-то чушь. Так что эта резолюция, которая была принята большинством в Европейском парламенте, я думаю, что это сплошная ложь. И поэтому всегда в моей жизни, в моей практике как журналиста, потому что я много лет работаю журналистом, я никогда не поддерживал лжи, и я буду это делать и в будущем. И в Европарламенте тоже намерены так же поступать, как и поступаю все четыре месяца, которые я там.