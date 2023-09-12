«Я обязательно должен побывать в парламенте». Президент встретился с Владимиром Андрейченко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не было таких заметных недостатков и ляпов в работе нынешнего состава парламента. Но пока мы не подводим итоги работы парламента, вернемся к этому еще. Я обязательно должен побывать в парламенте после выборов, на последней сессии этого созыва. А сегодня об итогах 9-й сессии и задачах на 10-ю. Надо все задачи решить, которые стоят перед нашим парламентом, потому что новому составу не стоит это оставлять. Да и мы можем решить вопрос, особенно в развитие нашей Конституции. Надо все законы принять. Хотелось бы услышать, что у нас там осталось. Вроде бы неплохо идем в этом плане.

И по другим вопросам, может быть, у депутатов есть какие-то проблемы, недостатки, просьбы. Я готов отреагировать. А в общем-то, ядро парламента, по-моему, неплохое. Депутаты не боятся выходить к людям, в средствах массовой информации лидеров парламента мы видим. Но следующий парламент, естественно, будет отличаться от нынешнего, потому что и задачи более глобальные, и ситуация непростая.