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Блинкен: Ассанж совершил серьёзные преступления в США. Чем журналист помешал западным политикам?

11 сентября 2023 07:50
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Блинкен: Ассанж совершил серьёзные преступления в США. Чем журналист помешал западным политикам?-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Каннибализм ушел в прошлое, а когда-то он был широко распространен. Как известно, и не только из произведений Жюля Верна, но из достоверных хроник, в Новой Зеландии, например, широко практиковался каннибализм. Для подзабывших, что это такое, я напомню. Это человекоедение. Да-да, когда один человек ест другого в буквальном, можно сказать, диком смысле этого слова.

Если в Новой Зеландии столь ужасное явление и одновременно проявление дикости, говорят, все-таки ушло в прошлое, то вот в соседней Австралии каннибализм, наоборот, похоже, возрождается!

Жалкий шантаж жалкой империи. Почему Австралия и США хотят поглотить Ассанжа? Подробнее здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Фотофакт

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