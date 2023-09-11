Лукашенко: Беларусь и Турция имеют схожую позицию по кризису в Украине

В последнее время Беларусь и Турция сделали многое по части углубления отношений между странами, но остаются еще вопросы, которые ждут решений. Об этом заявил в понедельник, 11 сентября, Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с послом Турции Мустафой Озджаном, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что оставшиеся вопросы решаемы. Лукашенко отметил, что у государств схожие позиции по многим проблемам международных отношений. Речь идет в том числе и по кризисной ситуации в Украине, о чем лидеры стран говорили не раз. Лукашенко отметил, что наша страна и Турция выступают с позиции дипломатического разрешения украинского конфликта.

Говоря о торгово-экономических отношениях, белорусский лидер напомнил о том, что стороны в свое время договорились о достижении полуторамиллиардного товарооборота. Больше миллиарда показатели превосходят уже второй год. Возможности увеличивать цифру есть и на этот уровень уже нужно выходить, сказал Лукашенко.

