Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Во-первых, Президент прав, когда говорит, что Европа сполна хлебнет то, что она посеяла в других странах. Она уже это хлебнула. Вы влезли на Ближний Восток – получили миллионы мигрантов. Вы поддерживаете войну в Украине, поставляете оружие. Все это оружие, когда закончится конфликт, будет у вас в Европе, бандиты будут ходить по улицам, убивать европейских граждан. Вы поддерживаете терроризм, террор пришел к вам. То есть это очевидно. То же самое с цветными революциями. Эти все сценарии будут у них не только в Словакии и Сербии. Еще посмотрим, что будет в Германии, посмотрим, что будет во Франции, с учетом того, что они цепляются за власть, когда популярности абсолютно среди народа никакой нет. И что там дальше произойдет, это неизвестно.

Когда мы говорим об украинском следе, а он естественно есть, только мы должны помнить, что Украина не суверенна сегодня в полном объеме. Они не в состоянии сами ничего делать. Везде, где украинский след, значит, везде торчат уши ЦРУ, разведки Великобритании и деньги. Деньги, которые вкладываются туда. Понятно, что Украине очень не нравится позиция Венгрии, Словакии, европейских политических сил в Австрии, которые пришли к власти сейчас – Партия свободы, «Альтернатива для Германии» и другие. Которые в открытую говорят: слушайте, давайте займемся Европой, а не Украиной, давайте с Россией дружить, давайте санкции снимем. Но это глубже, то есть за всеми этими вопросами в Словакии и Сербии стоят Соединенные Штаты Америки, Великобритания и те, кому это не нравится. И Брюссель в том числе, у которого эти режимы как кость в горле. Вот суть Европы. Мы говорим о демократии, а на самом деле душат свободу слова, душат любое мнение, которое противоречит политике Брюсселя, где никого не избрали. Ни Урсулу эту сумасшедшую, ни одного европейского чиновника никто не избрал.