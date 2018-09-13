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Александр Лукашенко проводит переговоры с президентом Узбекистана: какие темы на повестке дня

13 сентября 2018 06:17
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Новости Беларуси. 13 сентября Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни глава государства находится в этой стране с официальным визитом, первым за последние 20 лет.

Встречи пройдут в узком и расширенном составах. В центре внимания двух президентов будет торгово-экономическое сотрудничество. По итогам первого полугодия две страны наторговали без малого на 100 млн долларов. Это больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Но, тем не менее, расти есть куда. В Узбекистане по достоинству оценили наши тракторы, лесоматериалы, лекарства. Кроме того, в списке важных тем – развитие производственной кооперации, укрепление диалога в промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере, туризме, углубление регионального сотрудничества.

Александр Лукашенко проводит переговоры с президентом Узбекистана: какие темы на повестке дня-1

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Журналисты уже назвали визит главы государства историческим. В деловом плане это очень солидно, очень перспективно.

Подготовили очень солидный портфель соглашений и контрактов. Это сумма около 100 миллионов. Выставка наша будет работать, и мы уже сегодня видим, что на выставке также будет продолжение. Мы уверены, что и там будут подписаны соглашения.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях. Главы государств планируют посетить белорусско-узбекское предприятие «Амкодор-Агротехмаш» и выставку белорусских производителей.

Александр Лукашенко проводит переговоры с президентом Узбекистана: какие темы на повестке дня-4

# Беларусь-Узбекистан # Владимир Улахович # Фотофакт

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