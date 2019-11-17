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Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте

17 ноября 2019 15:17
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Новости Беларуси. Активность избирателей на нынешних выборах в парламент Беларуси колоссальная. Впрочем, есть участки, голосование на которых завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это так называемые закрытые участки.

Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте-1

Где именно окончание выборов фиксируется сразу же, как только проголосуют все, кто внесен в списки избирателей, знает наш корреспондент.

Корреспондент Кристина Протосовицкая с подробностями из Бреста.

Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В день выборов 17 ноября для голосования открылись и так называемые закрытые участки. В больницах, санаториях, профилакториях и даже в родильных домах своим избирательным правом может воспользоваться каждый белорус.

Один из таких закрытых участков разместился в Брестском областном роддоме. Здесь голосуют только избирательницы – всего 264 женщины.

Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте-7

Валерий Шугай, главный врач Брестского областного родильного дома:
Списки избирательниц у нас составлялись заблаговременно. Для этого была поставлена цель заведующим отделений, чтобы они определились с выпиской пациентов.

Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте-10

Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте-12

Подробности – в видеоматериале.

# Выборы-2019 # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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