Как голосовали на закрытых участках Беларуси на выборах в парламент? Показываем, как это было в роддоме в Бресте

Новости Беларуси. Активность избирателей на нынешних выборах в парламент Беларуси колоссальная. Впрочем, есть участки, голосование на которых завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это так называемые закрытые участки.
Новости Беларуси. Активность избирателей на нынешних выборах в парламент Беларуси колоссальная. Впрочем, есть участки, голосование на которых завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это так называемые закрытые участки.
Где именно окончание выборов фиксируется сразу же, как только проголосуют все, кто внесен в списки избирателей, знает наш корреспондент.
Корреспондент Кристина Протосовицкая с подробностями из Бреста.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В день выборов 17 ноября для голосования открылись и так называемые закрытые участки. В больницах, санаториях, профилакториях и даже в родильных домах своим избирательным правом может воспользоваться каждый белорус.
Один из таких закрытых участков разместился в Брестском областном роддоме. Здесь голосуют только избирательницы – всего 264 женщины.
Валерий Шугай, главный врач Брестского областного родильного дома:
Списки избирательниц у нас составлялись заблаговременно. Для этого была поставлена цель заведующим отделений, чтобы они определились с выпиской пациентов.
Подробности – в видеоматериале.