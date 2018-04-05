«Для меня большая честь быть на этой встрече сегодня». Мансур Аззам – Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с министром по делам дворца Президента Сирии Мансуром Аззамом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко встретился с министром по делам дворца Президента Сирии Мансуром Аззамом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства тепло поприветствовал гостя из арабской республики и, конечно, поинтересовался, как обстоят дела в Сирии. Мансур Аззамм подчеркнул, что визит в Беларусь и личная встреча с Александром Лукашенко для него большая честь, и передал нашему Президенту письмо от Башара Асада.
Ситуация в Сирии остается непростой. За время вооруженного конфликта страна понесла большие потери, погибло много мирных граждан. Разрушено около 70 % территории. Но страна постепенно восстанавливается и рассчитывает на участие Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Господин министр, позвольте мне приветствовать вас в Беларуси. Очень хорошо, что вы приехали в Беларусь. Для нас это очень полезно, что называется – из первых рук узнать, прежде всего, как живет сегодня уважаемый нами сирийский народ, как себя чувствует президент Сирии, какова ситуация в Сирии.
Мансур Аззам, министр по делам дворца президента Сирии:
Для меня большая честь быть на этой встрече сегодня. Это свидетельствует о тех теплых отношениях, которые связывают вас с нашим президентом.
Сирия живет в условиях войны. Слава Богу, сейчас стоим на пути к освобождению большей части территории. Мы начинаем задумываться о реконструкции нашей страны.
Из-за сложной обстановки в Сирии сотрудничество между странами на некоторое время приостанавливалось. Но ситуация постепенно меняется. Уже В 2017 году совместный товарооборот составил 44 миллиона долларов. А в 2017 году Сирию посетила и белорусская делегация, в составе который были, в основном, промышленники. Таким образом удалось достигнуть предварительной договоренности с МАЗом о поставках 157 самосвалов и 200 автобусов.
Планируется, что на территории Арабской Республики организуют сборочное производство наших машин. Эти вопросы более конкретно рассмотрят во время заседания совместной комиссии, которое планируют провести в ближайшее время.