«Для меня большая честь быть на этой встрече сегодня». Мансур Аззам – Александру Лукашенко

Глава государства тепло поприветствовал гостя из арабской республики и, конечно, поинтересовался, как обстоят дела в Сирии. Мансур Аззамм подчеркнул, что визит в Беларусь и личная встреча с Александром Лукашенко для него большая честь, и передал нашему Президенту письмо от Башара Асада.

Ситуация в Сирии остается непростой. За время вооруженного конфликта страна понесла большие потери, погибло много мирных граждан. Разрушено около 70 % территории. Но страна постепенно восстанавливается и рассчитывает на участие Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин министр, позвольте мне приветствовать вас в Беларуси. Очень хорошо, что вы приехали в Беларусь. Для нас это очень полезно, что называется – из первых рук узнать, прежде всего, как живет сегодня уважаемый нами сирийский народ, как себя чувствует президент Сирии, какова ситуация в Сирии.