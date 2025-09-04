Обеспечить региональную и глобальную безопасность в одиночку не под силу ни одной стране. Сегодня время для развития международных организаций. ШОС, на старте задуманная для круга близких соседей Азии, сегодня становится объектом надежд многих. Ведь в рамках объединения договориться смогли даже те страны, которые имели разногласия. Индию и Китай друг к другу подтолкнули США. Еще и поэтому саммит продемонстрировал сплоченность, которой сегодня не хватает на всем мировом пространстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейший форум стал не просто дипломатической встречей, его участники были нацелены на конкретные шаги, что в условиях быстро и кардинально меняющихся международных отношений крайне важно. Сегодня авторитет и голос ШОС не могут игнорировать западные страны. Впрочем, отдельные сторонники однополярности всеми силами стараются вывести на первые полосы изданий локальные темы, посвящая саммиту ШОС всего пару строк. Но реальность такова: сегодня «шанхайская десятка» – крупнейшая в мире международная организация с точки зрения общей территории, демографии и ресурсного потенциала. Лукашенко: мир на евразийском пространстве должен быть не мечтой или лозунгом, а реальностью.

Как отмечают эксперты, ШОС нужно ускоряться, чтобы не потерять того потенциала, который имеется сегодня. Что касается взаимопонимания и сплоченности внутри организации, они есть. Примером служит движение навстречу друг другу, несмотря на разногласия Китая и Индии. Однако работать в этом направлении нужно. Рачков: ШОС становится серьезным дипломатическим игроком глобального уровня.