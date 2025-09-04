Взаимодействие с ШОС в сфере безопасности является важным аспектом – аналитик БИСИ
Обеспечить региональную и глобальную безопасность в одиночку не под силу ни одной стране. Сегодня время для развития международных организаций. ШОС, на старте задуманная для круга близких соседей Азии, сегодня становится объектом надежд многих. Ведь в рамках объединения договориться смогли даже те страны, которые имели разногласия. Индию и Китай друг к другу подтолкнули США. Еще и поэтому саммит продемонстрировал сплоченность, которой сегодня не хватает на всем мировом пространстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейший форум стал не просто дипломатической встречей, его участники были нацелены на конкретные шаги, что в условиях быстро и кардинально меняющихся международных отношений крайне важно.
Сегодня авторитет и голос ШОС не могут игнорировать западные страны. Впрочем, отдельные сторонники однополярности всеми силами стараются вывести на первые полосы изданий локальные темы, посвящая саммиту ШОС всего пару строк. Но реальность такова: сегодня «шанхайская десятка» – крупнейшая в мире международная организация с точки зрения общей территории, демографии и ресурсного потенциала.
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Как отмечают эксперты, ШОС нужно ускоряться, чтобы не потерять того потенциала, который имеется сегодня. Что касается взаимопонимания и сплоченности внутри организации, они есть. Примером служит движение навстречу друг другу, несмотря на разногласия Китая и Индии. Однако работать в этом направлении нужно.
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Анастасия Савиных, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Важным аспектом я хотела бы выделить взаимодействие с ШОС в сфере безопасности. Республика Беларусь выдвинула инициативу по созданию Евразийской хартии многополярности в XXI веке. Выразила свое мнение о том, что ШОС стало бы самой подходящей площадкой для обсуждения дальнейшего развития данной инициативы. Также важное направление взаимодействия – это экономика. По итогам первого полугодия 2025 года, объем торговли со странами ШОС Республики Беларусь превысил 60 миллиардов долларов США – это 76 % от общего объема.
Отметим, по итогам саммита лидеры стран – участниц ШОС подписали стратегию развития организации до 2035 года. В ней сформулированы задачи и способы их достижения, в том числе в части обеспечения безопасности на пространстве ШОС. Кроме того, лидеры приняли ряд документов, в том числе дорожную карту до 2030 года и программу сотрудничества. Саммит в Китае стал крупнейшим, теперь пришло время для реализации договоренностей.
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