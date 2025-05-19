Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех или же нас ждет очередная эскалация? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Василий Фатигаров, военный журналист, политолог (Россия):

ФРГ – откровенный реваншизм. Дело не в том, что Мерц – внук шарфюрера. Бог с ним, он, в конце концов, за дедушку не в ответе, что делал его дедушка. И будь он реальным политиком, стремящимся к миру, взаимодействию со всеми странами, в том числе и с Россией, никто бы это не вспоминал.

Но когда он деда своего боготворит, когда он прямо высказывает пожелание уничтожить Крымский мост, нанести максимально возможное поражение России, поставив «Таурусы» вместе с экипажами из немецких офицеров.

Когда впервые с окончания Второй мировой войны на постоянной основе на границе с Беларусью в Литве размещена немецкая бригада. Сейчас именно Мерц становится главной действующей силой реваншизма в Европе.