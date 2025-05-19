Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех или же нас ждет очередная эскалация? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех или же нас ждет очередная эскалация? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Василий Фатигаров, военный журналист, политолог (Россия):
ФРГ – откровенный реваншизм. Дело не в том, что Мерц – внук шарфюрера. Бог с ним, он, в конце концов, за дедушку не в ответе, что делал его дедушка. И будь он реальным политиком, стремящимся к миру, взаимодействию со всеми странами, в том числе и с Россией, никто бы это не вспоминал.
Но когда он деда своего боготворит, когда он прямо высказывает пожелание уничтожить Крымский мост, нанести максимально возможное поражение России, поставив «Таурусы» вместе с экипажами из немецких офицеров.
Когда впервые с окончания Второй мировой войны на постоянной основе на границе с Беларусью в Литве размещена немецкая бригада. Сейчас именно Мерц становится главной действующей силой реваншизма в Европе.
Василий Фатигаров:
А то, как они поступают с той политической силой, которая сейчас, по опросам, сильнее, чем сила самого Мерца. То есть они явно боятся АДГ. И все это вместе показывает явные признаки фашизма: цвет фашизма, вид фашизма, запах фашизма – все. С этим нам приходится считаться. Мы видим, какие провокации в Эмираты осуществляют сейчас в Балтийском море по указанию, безусловно, своих старших хозяев.
Это все делается для того, чтобы спровоцировать войну с Россией. Ведь мы знаем прекрасно, что свободное судоходство – это святое и его нарушение – это казус белли. Поэтому вопрос сейчас не только в переговорном процессе с Украиной. Они страхуются.
Если вдруг сейчас все-таки под давлением Трампа Украина, окончательная колония США, полностью проданная, но сейчас она о чем-то договорится, запасной вариант – нам нужно вот здесь поджечь. Они это делают. И нам нужно быть просто к этому готовыми.
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