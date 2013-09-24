24 сентября состоялось заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ

Новости Беларуси. Привлекать молодежь к проектам Содружества. Такое мнение 24 сентября высказали на совместном заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Встреча проходила 24 сентября в Минске в рамках VIII Форума творческой научной интеллигенции стран Содружества. Участники обсудили стратегию дальнейшего развития взаимодействия как в культуре, так и в науке. Также отметили наиболее успешные проекты, реализованные в нынешнем году с участием талантливых молодых людей стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на Ств.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Мы ставим задачу. Фонд, Совет по гуманитарному сотрудничеству привлекать к этой работе, к форуму, молодежь. Одна из секций у нас молодежная – это обязательно. У нас целый ряд молодежный проектов в рамках МФГС проводится. И совершенно блестящий у нас был проект. Это молодежный оркестр СНГ, который выступил даже в штаб-квартире в Нью-Йорке.

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству:

Белорусский государственный университет и Московский государственный университет работали и продолжают работать над созданием суперкомпьютеров, это сегодня один показателей того, насколько развито государство. Итоги такого рода форумов – это то, что становится потом документов СНГ, для глав государств, для глав правительства.