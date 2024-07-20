Выстрел в Трампа – переломный момент в выборах в США? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Переломный момент в избирательной кампании в США. Запасаемся попкорном.
Переломный момент в избирательной кампании в США. Запасаемся попкорном.
Джон Вароли, американский политолог, бывший журналист The New York Times:
Помните, что эти выборы – это просто показуха. Политика решается за кулисами. Олигархи могут выкупить любого политика – Трампа, Вэнса. Это не проблема. Это будут исторические выборы.
Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):
Сейчас покушаться на Трампа, убивать Трампа, теряет смысл. Его место займет еще более ярый трампист, так еще и молодой.
Джей Ди Вэнс, сенатор от штата Огайо (США):
Американские власти должны прекратить кровопролитие, а не выписывать все больше незаполненных чеков для войны.
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Не герои-одиночки спасают мир. Спасают мир общество, страны, союзы и переговоры.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 21 июля, в 22:00.