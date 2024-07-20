Выстрел в Трампа – переломный момент в выборах в США? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Переломный момент в избирательной кампании в США. Запасаемся попкорном.

Джон Вароли, американский политолог, бывший журналист The New York Times:

Помните, что эти выборы – это просто показуха. Политика решается за кулисами. Олигархи могут выкупить любого политика – Трампа, Вэнса. Это не проблема. Это будут исторические выборы.

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

Сейчас покушаться на Трампа, убивать Трампа, теряет смысл. Его место займет еще более ярый трампист, так еще и молодой.

Джей Ди Вэнс, сенатор от штата Огайо (США):

Американские власти должны прекратить кровопролитие, а не выписывать все больше незаполненных чеков для войны.