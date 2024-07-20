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МИД Беларуси подвёл итоги ежегодного семинара руководителей диппредставительств и консульских учреждений

20 июля 2024 07:31
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Беларусь нарастила экспорт металлопродукции в Турцию более чем в полтора раза. Деталями белорусско-турецкого сотрудничества поделился наш посол во время ежегодного семинара руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси подвёл итоги ежегодного семинара руководителей диппредставительств и консульских учреждений-1

Несмотря на санкционную политику и оказываемое на нашу страну давление, мы находим новые пути для экономического развития. Беларусь открыта к взаимовыгодному сотрудничеству. Подтверждение тому и расширенный список безвиза. Это предложение дипломатов на днях поддержал и глава государства. В целом нынешние реалии требуют от них новых продуманных действий и умения мыслить на перспективу.

МИД Беларуси подвёл итоги ежегодного семинара руководителей диппредставительств и консульских учреждений-4

Виктор Рыбак, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции:
В 1,7 раза увеличились поставки металлопродукции, продукции деревообработки – в полтора раза. В настоящее время прорабатывается проект, трехсторонний проект – белорусское предприятие «Брестжилстрой» прорабатывает его вместе с российским и турецким партнерами. Речь идет о строительстве в Турции двух, а может быть, даже и трех заводов.

МИД Беларуси подвёл итоги ежегодного семинара руководителей диппредставительств и консульских учреждений-7

Андрей Чернецкий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея:
Экономические показатели наших отношений идут согласно плану. Нам действительно есть что предложить Республике Корея. Это относится и к отдельным технологиям, интерес к которым со стороны корейских предприятий посольство фиксирует, это и к дополнительным возможностям бизнеса.

Предшествовала семинару насыщенная программа для дипломатов. На протяжении недели они посещали ряд предприятий, проводили встречи с руководителями министерств и ведомств страны.

# Международная политика # Виктор Рыбак # Андрей Чернецкий

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