Роман Головченко принял участие в праздновании 45-летия Сандинистской революции в Никарагуа

Беларусь и Никарагуа продолжают укрепление сотрудничества. Поздравления по поводу триумфа Сандинистской революции от Президента нашей страны и всего белорусского народа передал Роман Головченко в ходе официального визита в Никарагуа. В праздничных торжествах в Манагуа приняла участие белорусская правительственная делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни Никарагуа отмечает один из главных государственных праздников страны 45-летие Сандинистской революции. В 30-х годах XX века у власти утвердилась диктатура семьи Сомоса. Свергнуть удалось их лишь спустя четыре десятилетия. Для жителей Никарагуа это праздник свободы и независимости.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Мы находимся на разных континентах и хорошо знаем слова, которые нас объединяют: победа, свобода, независимость. Будьте верны идеалам Сандинистской революции. В основе которых человек и его благополучие. Эти же идеалы в основе политики и нашей страны.

Празднование знаковой даты стало финальной точкой официального визита белорусской делегации, а главный итог – подписанные контракты на 85 миллионов долларов. Свыше 700 единиц техники от ведущих белорусских производителей поставят в Никарагуа уже в ближайшее время. Но на этом мы не планируем останавливаться. У Минска и Манагуа широкие перспективы для расширения сотрудничества. Наши страны взаимно заинтересованы в развитии отношений в различных областях: сельское хозяйство, финансовая сфера, промышленность, экономика. При этом большую роль в укреплении сотрудничества сыграли лидеры Беларуси и Никарагуа.

Денис Монкада, министр иностранных дел Никарагуа:

Перспективы нашего сотрудничества конкретные и разнообразные. Об этом свидетельствует договорно-правовая база, которой мы занимались в ходе этого визита. Подписан ряд соглашений в различных областях, которые нам позволят реализовывать наш потенциал. Еще я хочу передать братский привет народу и правительству Беларуси, а также передаем искреннюю благодарность руководству вашей страны за направление вашей делегации для участия в праздновании 45-годовщины Сандинистской революции.

Также белорусская правительственная делегация почтила память революционера, одного из основателей и руководителей Сандинистского фронта национального освобождения, возложив венок к монументу.